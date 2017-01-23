МИНСК, 24 янв — Sputnik. Известные западные бренды масс-маркета могут появиться в столичных торговых центрах уже в первой половине этого года.

Популярные на Западе бренды одежды в Беларуси представлены не очень широко: в Минске работают магазины Jack&Jones, Mango, Springfield и некоторые другие молодежные марки, однако "титаны" рынка в республику не спешили заходить.

Разговоры о возможном открытии Zara и Bershka (бренды испанской компании Inditex) шли в Минске не первый год, однако появление брендов постоянно откладывалось. Ходили слухи и о том, что торговым маркам просто нет смысла приходить в страну — особенно учитывая, что в Минске иногда появлялись торговые точки, которые перепродавали старые коллекции брендов, а часть молодежи и вовсе ездила за ними в Литву, Польшу или Россию.

Вакансии для сотрудников магазина Zara в Минске появлялись на белорусских сайтах в минувшем году, тогда же в ряде СМИ появилась и информация о готовящемся открытии магазина сети, а также других марок Inditex. Изначально отрыть магазины хотели в гипермаркете Green, однако по неизвестным причинам бренды отказались от ТЦ. Предполагается, что открыты они будут в Dana Mall в первом полугодии.

Sputnik связался с представителями торгового центра, однако там отказались комментировать данную информацию, сославшись на коммерческую тайну. Не ответила пока на запрос и пресс-служба компании Inditex.

Другой известный западный бренд — польский Reserved — уже открыто заявил о скором появлении в Беларуси: на здании ТЦ Galleria Minsk появилась соответствующая вывеска. В самом торговом центре затруднились назвать дату открытия магазина, однако в польской компании заверили: брендовый магазин будет запущен в первом квартале, однако окончательно они смогут об этом говорить лишь после 1 марта.

Несколько лет назад в республике могли появиться и несколько других известных марок молодежной одежды — в том числе New Yorker и Topshop, однако спустя несколько месяцев после появления вывесок компаний они были сняты, а сами магазины так и не были открыты. Причины этого так и не стали известны. Непонятно и то, не повторится ли подобная ситуация с Zara или Reserved.