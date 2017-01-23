Заместитель главного редактора портала TUT.BY Александр Заяц

Пятничные слова Александра Лукашенко про альтернативу российской нефти не нашли должного отклика в СМИ. Показались даже гласом вопиющего в пустыне на фоне осеннего такого же призыва и отсутствия результата. В России, как представляется, ехидно подумали «ну, попробуйте». Белорусские профильные чиновники не спешат рапортовать о большой экономической целесообразности. Так стоит ли тогда в принципе огород городить?

Свободные мощности на двух белорусских НПЗ в Мозыре и Новополоцке с общим объемом переработки 24 млн тонн нефти в год появились из-за разногласий с Россией, до сих пор единственным поставщиком нефти в страну. Кремль урезал поставки нефти еще в третьем и четвертом кварталах 2016 года в рамках спора по цене на российский газ. И сейчас планка может быть снижена с 4,5 до 4 млн тонн в первом квартале. По году может получиться 16 млн тонн вместо сперва обещанных и желаемых 24 млн.

Нынешние 16−18 млн т нефти в год позволяют Беларуси, образно говоря, не жировать. Но власти хотят заработать еще и «на хлеб с маслом», получить осязаемый профит от вхождения в инициированный Владимиром Путиным Евразийский экономический союз. Попытка компенсировать выпадение доходов в нефтепереработке с помощью повышения тарифов на транзит российской нефти через территорию Беларуси также похожа на попытку подерзить «старшему брату». Но не более того. Доходы от продажи белорусского топлива измеряются в миллиардах долларов, транзит — 150−180 млн долларов.

Надо сказать, что тема альтернативной нефти поднимается властями Беларуси каждый раз, когда возникают сложности в отношениях с Россией. Так происходит на протяжении последних 12 лет точно. У многих в памяти история 2011 года, когда в Беларусь потекла венесуэльская «Санта Барбара». Но эти отношения были не такими длинными как одноименный киносериал. Они прекратились, как только Минску удалось ударить по рукам с Москвой. Однако образовавшиеся «авгиевы конюшни» от своп-альянса с Венесуэлой и Азербайджаном, говорят, не расчищены еще до сих пор.

На фоне падения мировых цен на сырье ряд стран Европы стал договариваться с Саудовской Аравией и Ираном, вызвав нервную реакцию со стороны России, доминировавшую на рынке ЕС. Этим попробовала воспользоваться и Беларусь, захотевшая протестировать поставки черного золота из Азербайджана и Ирана. Но в отличие от Польши, Украины или стран Балтии Беларусь не имеет собственного выхода к морю. Запустить связующую трубопроводную систему с Латвией или Украиной на раз-два проблематично. Транспортировка по железной дороге влетает в копеечку. Заковыка и в том, что «Нафтан» и Мозырский НПЗ заточены под переработку российской нефти. Более тяжелые сорта перерабатывать пока дороговато. Отечественные заводы увеличат глубину переработки до 90−92% в случае стабильного финансирования к 2019 году.



Фото: Reuters

Другое дело — Россия. Транспортировка из нее идет по нефтепроводу «Дружба», причем Беларусь получает весь объем российской нефти без пошлины, по цене ниже рыночной.

Таким образом экономически оправданной замены российской нефти для Беларуси нет. Любая альтернативная нефть стоит для Беларуси гораздо дороже, чем российская. Понятно, что белорусские власти пытаются уйти от зависимости от России, но пока это возможно только на уровне политических заявлений. Теоретически эти поставки возможны, но в более далекой перспективе.

По словам инсайдеров, многичисленные партнеры (начиная от поставщиков и заканчивая железной дорогой) вроде бы согласны подставить плечо Беларуси и обсуждать варианты с альтернативными поставками, но они хотят стабильных и долгосрочных отношений. Их не устраивает, если вскоре после подписания контракта Беларусь откажется от выполнения обязательств и с легкостью откликнется на жест доброй воли со стороны России.

Сейчас в РФ на довольно высоком уровне обсуждается корректировка налогового маневра, в результате которого цена на российскую нефть для Беларуси может стать на уровне мировой. Таким образом фактор цены станет не таким уж и привлекательным. Важно, чтобы глубина переработки нефти на белорусских НПЗ выросла.

Может ли Россия прекратить поставки нефти в Беларусь? Теоретически — да. На практике — вряд ли. Потеряют доходы многие российские компании. Как минимум те, которые имеют долю в Мозырском НПЗ и сети АЗС в Беларуси. Рискуют остаться без работы жители двух моноградов — Мозыря и Новополоцка. НПЗ без сырья — это груда металлолома. Кому нужен очаг социальной напряженности? Никому. Ни Беларуси, ни России, желающей воссоздать прообраз СССР. Своя же добыча (на уровне 1,6 млн тонн, Белоруснефть пытается замедлить темпы падения добычи) не сильно спасет. Пока вся она идет на экспорт, потому что перерабатывать дешевле российскую нефть.

История с альтернативой российской нефти довольно показательна и для других отраслей экономики. Большинство белорусских товаров промышленности, сельского хозяйства и других сфер идет на Россию. В отличие от белорусских нефтепродуктов им трудно быть конкурентоспособными на других рынках. Да, где-то есть заградительные барьеры, цена из-за перекрестного субсидирования не такая привлекательная, но невысокое качество и невкусная обертка зависят исключительно от самих производителей. Мы строили экономическое чудо, летели на одном крыле, полагали, что бездонный российский рынок все поглотит. И не думали ни о какой альтернативе в эпоху высоких цен на нефть.

Как может показаться, это не призыв развернуться от России на 180 градусов. РФ является самым естественным и дешевым источником углеводородов. Плюс это огромадный рынок. Никто этого не отрицает. Разумнее рассчитаться за газ, вернуться к спокойному и прагматичному сотрудничеству. Однако при этом стоит перевести вопросы диверсификации рынков сбыта, альтернативных поставок из плоскости сиюминутного политического популизма в плоскость целенаправленной кропотливой работы на перспективу. Развернуть все и вся в мгновение ока проблематично и вряд ли приведет к чему-то хорошему, но важно понимать, что такая работа все же ведется не на словах, а на деле. Пока обнадеживающие месседжи поступают только от чиновников среднего уровня и некоторых представителей частного бизнеса.

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