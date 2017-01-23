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Правительство обещает бюджетникам 80% от средней по стране зарплаты
24.01.2017 16:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Правительство обещает, что средние зарплаты бюджетников будут не ниже 80% от средней заработной платы по стране, такая норма прописана в обнародованной Программе развития до 2020 года.
Постановлением №18 от 12 января 2017 года Совмин утвердил Программу развития страны во многих областях: в вопросах ЖКХ и общественного транспорта, либерализации экономики и повышении доходов белорусов.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Согласно документу, раз в год "с учетом финансовых возможностей бюджета" власти будут повышать зарплаты госслужащим, "в том числе за счет сокращения численности, в целях повышения престижа государственной службы".
Также к 2020 году работники бюджетной сферы должны будут получать не менее 80% от средней по стране. Сейчас этот показатель достаточно близок к желаемому — более 75%.
Обещают власти и приблизить минимальный размер величины, влияющей на оклады бюджетников, к бюджету прожиточного минимума (БПМ) и минимальному потребительскому бюджету.
В планах также — повысить уровень минимальной зарплаты до минимального потребительского бюджета в среднем на одного члена семьи из четырех человек. Пенсии же обещают "периодически индексировать".
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План по повышению доходов белорусов закреплен в Программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку.
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