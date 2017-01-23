Прогнозируемые доходы бюджета Могилевской области в 2017 году составят Вr1 027 146 500, расходы — Вr1 009 372 100, размер профицита установлен в сумме Вr17 774 400. Соответствующее решение Могилевского областного Совета депутатов «Об областном бюджете на 2017 год» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект бюджета на 2017 год по расходам сформирован с учетом сохранения приоритета расходов социального характера, целевой поддержки уязвимых слоев населения в части оплаты за жилищно-коммунальные услуги через систему безналичных жилищных субсидий, своевременного обеспечения исполнения долговых обязательств, внедрения в бюджетный процесс программно-целевого метода с учетом утвержденных государственных программ. На финансирование отраслей социальной сферы планируется направить более 60% расходов бюджета.

Больше всего средств в социальном секторе предусмотрено на здравоохранение — Br111,6 млн, образование — Br97 млн и социальную политику — Br34 млн. На жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство запланировано более Br38 млн. На физическую культуру, спорт, культуру и СМИ расходы составят более Br20 млн, на охрану окружающей среды — Br190 тыс.

Предельные размеры дефицита консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов Бобруйска и Могилева на конец года составляют ноль рублей. Допускается превышение данных параметров за счет использования остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на 1 января 2017 года (если иное не установлено законодательными актами), консолидированного бюджета Осиповичского района и бюджетов городов Бобруйска и Могилева в связи с финансированием расходов государственных учреждений общего среднего образования, участвующих в пилотном проекте по апробации нормативного финансирования государственных учреждений общего среднего образования.