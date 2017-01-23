Минск, 24 января. Александр Лукашенко разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн куб. м необработанной древесины, сообщает пресс-служба президента.

Такое решение глава государства принял по итогам совещания по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов 24 января в Минске. При этом, как отмечает пресс-служба, Лукашенко предупредил, что впредь весь ресурс древесины должен перерабатываться в Беларуси. Нынешнее решение объясняется тем, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности завершилась стадия модернизации, а потому в ближайшее время потребность в древесине на внутреннем рынке будет только возрастать. Одним из наиболее крупных потребителей этого сырья станет Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат с учетом создания нового производства сульфатной беленой целлюлозы.



В начале совещания президент напомнил, что в 2015 году был подписан указ, согласно которому вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия главы государства запрещено. Соответствующий экспорт разрешался только в исключительных случаях, как в 2015—2016 годах, когда ураган повалил деревья на десятках тысяч гектаров лесных угодий.



Лукашенко подчеркнул, что "в настоящее время никакой чрезвычайной ситуации в этом плане нет, а поваленные ураганом участки леса сравнительно небольшие и соответствующая древесина могла бы быть использована внутри страны". "И вдруг правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса", — констатировал глава государства.

В связи с этим он поинтересовался, каковы объемы нереализованного древесного сырья и почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены. Главу государства также интересовало, сколько приобретено техники отечественного производства для заготовки древесины и выделено денег для строительства лесных дорог, чтобы вывозить эту древесину и обрабатывать.



Лукашенко также доложили о принимаемых мерах по недопущению серых схем экспорта древесины. Глава государства в целом обратил внимание на эффективность использования древесных ресурсов, перспективы развития лесного хозяйства, качество проводимых работ по лесоразведению и лесовосстановлению.



Он напомнил о необходимости наведения порядка в лесах, особенно на территориях вблизи садовых товариществ. Лукашенко поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности в отношении тех, кто засоряет леса.



Как сообщалось ранее, в 2016 году Минлесхозу в связи с большим объемом поваленного летними ураганами леса было разрешено дополнительно поставить на экспорт 1 млн куб. м необработанной древесины. Напомним, ураганом 13 июля в Беларуси было повреждено 14 тыс. гектаров леса (4 млн куб. м).



По данным Минлесхоза, экспорт лесопродукции и услуг осуществляется в 25 стран. Чуть менее 3% экспорта приходится на страны ближнего зарубежья и почти 97% — страны дальнего зарубежья. Среди основных рынков сбыта Польша (42,4% от всего экспорта в стоимостном выражении), Литва (13,4%), Германия (12,8%), Латвия (8,9%), Китай (3,9%), Бельгия (3,1%), Нидерланды (3,4%).



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн кубометров необработанной древесины Минск, 24 января. Александр Лукашенко разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн куб. м необработанной древесины, сообщает пресс-служба президента. Такое решение...

Марина Носова, БелаПАН.