В эти дни в Женеве проходит очередной раунд переговоров о присоединении Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО). Многочисленная белорусская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко проводит ряд встреч с высокопоставленными чиновниками и пытается донести позицию официального Минска.



Фото: Антон Опимах

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению страны в организацию. «Стороны выразили удовлетворение достигнутым за 2016 год прогрессом в подготовке документов Беларуси для ВТО и распространением элементов проекта Доклада Рабочей группы», говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси. Гендиректор ВТО заявил, что организация будет развивать техническое сотрудничество с Беларусью и содействовать повышению экспертного потенциала.



Андрей Евдоченко и Роберто Азеведо. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Евдоченко встретился также с председателем Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси, Постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу и представителями руководства Секретариата организации. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и наметили возможные дальнейшие шаги в переговорах Беларуси с ВТО.



Кемаль Маденоглу (в центре). Фото: пресс-служба МИД Беларуси

В рамках визита, который продлится по 26 января, состоится восьмое официальное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО с участием представителей 46 стран — членов организации. Белорусская делегация проведет также ряд двусторонних встреч по доступу на рынки товаров и услуг с десятью членами ВТО, в том числе США и ЕС.



Фото: Антон Опимах

Белорусская сторона представит в Женеве свой взгляд на все спорные вопросы, сообщил журналистам 20 января министр иностранных дел Владимир Макей. «Мы не ожидаем, что сразу же получим зеленый свет, но переговоры являются очень важными. Они важны для прояснения позиций сторон, уточнения подходов соответствующих государств и доведения нашей позиции по спорным вопросам, которые еще пока остаются», — сказал он.



Фото: Антон Опимах

По информации МИД, в состав делегации вошли представители министерств иностранных дел, экономики, антимонопольного регулирования и торговли, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, юстиции, а также Госкомитета по стандартизации, Государственного таможенного комитета, Национального центра интеллектуальной собственности и Нацбанка.



Фото: Антон Опимах



Фото: Антон Опимах

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович ранее не исключил , что Беларусь может присоединиться к ВТО уже до конца этого года. По его словам, серьезных барьеров для этого сейчас не существует.

Заявку на вступление в ВТО Беларусь подала еще в 1993 году. Однако в силу ряда политических причин так и не смогла стать членом этого клуба. 29 марта 2016 года Александр Лукашенко провел совещание о взаимодействии страны с ВТО, на котором поручил активизировать переговорный процесс. Вскоре после этого указом президента был обновлен состав межведомственной комиссии по вопросам присоединения Беларуси к ВТО, которую возглавил первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Беларусь — единственное государство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое не является членом ВТО. При этом де-факто страна живет по правилам этой организации. Однако при этом Беларусь не получает от этого возможные бонусы в ВТО, как то: улучшение доступа на рынки стран-партнеров за счет снижения ряда торговых барьеров, возможность использования механизма разрешения споров, сокращение антидемпинговых расследований.