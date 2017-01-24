Для складских помещений, строительных площадок, производственных цехов грузоподъемная техника играет важную роль, обеспечивая высокую продуктивность операций и снижая процент ручного труда.

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кран-балки;

стропы.

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Любая сложная техника и механизмы, особенно подъемные, должны предоставляться не только с гарантией, но и сертификатами качества, которые свидетельствуют об их полной исправности и безопасности. Любая компания, производящая эксплуатацию данного оборудования, должна иметь в штате сертифицированных операторов, иметь разрешение на свою деятельность.