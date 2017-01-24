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Грузоподъемное оборудование белорусского производства

24.01.2017 22:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Для складских помещений, строительных площадок, производственных цехов грузоподъемная техника играет важную роль, обеспечивая высокую продуктивность операций и снижая процент ручного труда.

Купить качественное грузоподъемное оборудование белорусского производства можно на сайте b-k-s.by группы компаний БКС. Вам предложат изделия собственного производства:

  • кран-балки;
  • стропы.

Кроме собственных изделий компания предлагает готовые решения для строительства, складских помещений, производственных цехов иностранных компаний, являясь их официальным дилером.

Кроме самой техники, специалистами БКС предлагаются услуги по ремонту и монтажу грузоподъёмной техники как иностранного, так и отечественного производства.

Если вам нужно купить по приемлемой цене кран балки, козловые или башенные краны, тали (ручные или электрические), магниты, траверсы, захваты и грейферы, то лучшего сайта вам не найти. Специализированная компания не просто предложит вам лучшую цену на рынке, но и дополнительные услуги по доставке, монтажу и наладке поставляемого оборудования. Кроме того, на всю представленную технику дается длительная гарантия от производителя.

Любая сложная техника и механизмы, особенно подъемные, должны предоставляться не только с гарантией, но и сертификатами качества, которые свидетельствуют об их полной исправности и безопасности. Любая компания, производящая эксплуатацию данного оборудования, должна иметь в штате сертифицированных операторов, иметь разрешение на свою деятельность. 

 
 
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