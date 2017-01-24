МИНСК, 24 янв – Sputnik. Средняя заработная плата работников в Беларуси в декабре 2016 года составила 801 рубль и 60 копеек, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Средняя зарплата в Беларуси снижается уже третий месяц

По сравнению с ноябрем прошлого года она выросла сразу на 84 рубля.

"Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2016 года составила 801,6 рубля, рабочих и служащих – 802 рубля", – говорится в сообщении Белстата.

До этого средняя заработная плата в республике падала три месяца подряд и по состоянию на ноябрь составляла 717 рублей (около 370 долларов США).

Таким образом, с учетом роста номинальная начисленная зарплата по курсу доллара на 24 января составила около 415 долларов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в планах на 2017 год — довести среднюю зарплату по республике до уровня 500 долларов в эквиваленте .