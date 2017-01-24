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Вопросы развития цифровой экономики и электронного правительства рассмотрены президиумом Совмина
24.01.2017 20:34 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 января. Вопросы развития цифровой экономики и информационного общества в Беларуси рассмотрены 24 января на заседании президиума Совета министров, которое прошло под председательством премьер-министра Андрея Кобякова.
"Промежуточные результаты нашей работы в сфере информатизации достаточно высоко оценены мировой общественностью. Так, в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна занимает высокое 31-е место среди 175 стран, за год улучшив свою позицию на 5 пунктов. Отдельно стоит подчеркнуть, что среди стран СНГ мы первые", — приводит слова премьер-министра пресс-служба правительства.
Однако, сказал он, по оценке ООН, по уровню готовности электронного правительства Беларусь находится на 49-м месте в рейтинге из 193 стран, поднявшись за два года на 6 позиций, при этом уступая и России, и Казахстану. "Это говорит о недостаточном уровне использования созданной инфраструктуры", — считает Кобяков.
По его мнению, по-прежнему недостаточно используется в практике электронный документооборот. "Объем корреспонденции, передаваемой в электронном виде, у большинства государственных органов не достигает и 50% от общего объема. В регионах количество подключенных организаций составляет менее 30%. При этом Минсвязи практически не применяет никаких кардинальных мер", — подчеркнул Кобяков.
Он отметил, что электронные услуги и идентификация граждан все еще воспринимаются как планы на ближайшее будущее. Каких-либо прорывных сдвигов и результатов пока нет. "Так, на заседании президиума еще в ноябре 2015 года я поручил разработать проект указа президента, предусматривающий решение вопросов наделения юридической силой документов, получаемых в результате оказания электронных услуг. Однако результата пока нет", — отметил Кобяков.
Отдельно руководитель правительства обратил внимание на освоение средств, выделенных на мероприятия "цифровизации". "Для этих целей президентом было поддержано создание отдельного внебюджетного фонда. Однако второй год подряд наблюдается неполное освоение его средств. Так, в 2015 году освоение составило менее половины, а в текущем — 85%. В условиях, когда мы учитываем каждую копейку республиканского бюджета, такие результаты освоения средств фонда недопустимы", — считает премьер-министр. По его словам, если и в дальнейшем Минсвязи и другие получатели средств фонда не смогут своевременно осваивать его средства, то он вынужден будет поддержать имеющееся предложение о перечислении неосвоенных по итогам года денег в республиканский бюджет.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Вопросы развития цифровой экономики и информационного общества в Беларуси рассмотрены 24 января на заседании президиума Совета министров, которое...
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