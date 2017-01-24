﻿﻿ Вопросы развития цифровой экономики и электронного правительства рассмотрены президиумом Совмина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вопросы развития цифровой экономики и электронного правительства рассмотрены президиумом Совмина

24.01.2017 20:34 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 января. Вопросы развития цифровой экономики и информационного общества в Беларуси рассмотрены 24 января на заседании президиума Совета министров, которое прошло под председательством премьер-министра Андрея Кобякова.

"Промежуточные результаты нашей работы в сфере информатизации достаточно высоко оценены мировой общественностью. Так, в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна занимает высокое 31-е место среди 175 стран, за год улучшив свою позицию на 5 пунктов. Отдельно стоит подчеркнуть, что среди стран СНГ мы первые", — приводит слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Однако, сказал он, по оценке ООН, по уровню готовности электронного правительства Беларусь находится на 49-м месте в рейтинге из 193 стран, поднявшись за два года на 6 позиций, при этом уступая и России, и Казахстану. "Это говорит о недостаточном уровне использования созданной инфраструктуры", — считает Кобяков.

По его мнению, по-прежнему недостаточно используется в практике электронный документооборот. "Объем корреспонденции, передаваемой в электронном виде, у большинства государственных органов не достигает и 50% от общего объема. В регионах количество подключенных организаций составляет менее 30%. При этом Минсвязи практически не применяет никаких кардинальных мер", — подчеркнул Кобяков.

Он отметил, что электронные услуги и идентификация граждан все еще воспринимаются как планы на ближайшее будущее. Каких-либо прорывных сдвигов и результатов пока нет. "Так, на заседании президиума еще в ноябре 2015 года я поручил разработать проект указа президента, предусматривающий решение вопросов наделения юридической силой документов, получаемых в результате оказания электронных услуг. Однако результата пока нет", — отметил Кобяков.

Отдельно руководитель правительства обратил внимание на освоение средств, выделенных на мероприятия "цифровизации". "Для этих целей президентом было поддержано создание отдельного внебюджетного фонда. Однако второй год подряд наблюдается неполное освоение его средств. Так, в 2015 году освоение составило менее половины, а в текущем — 85%. В условиях, когда мы учитываем каждую копейку республиканского бюджета, такие результаты освоения средств фонда недопустимы", — считает премьер-министр. По его словам, если и в дальнейшем Минсвязи и другие получатели средств фонда не смогут своевременно осваивать его средства, то он вынужден будет поддержать имеющееся предложение о перечислении неосвоенных по итогам года денег в республиканский бюджет.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 января. Вопросы развития цифровой экономики и информационного общества в Беларуси рассмотрены 24 января на заседании президиума Совета министров, которое...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый руководитель независимой Украины Леонид Кравчук: "Президент не царь, я не держался за кресло"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика