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МИД: Государства ВТО подчеркнули стратегическую заинтересованность во вступлении Беларуси

24.01.2017 18:10 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Более 40 стран — членов ВТО приняли участие 24 января в Женеве в заседании рабочей группы Всемирной торговой организации по вступлению Беларуси.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе заседания белорусская делегация представила информацию об экономической политике страны и ее внешнеторговом режиме. Особый акцент был сделан на предпринятых с момента поручения Александра Лукашенко в 2016 году шагах по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО.

"Государства ВТО подчеркнули стратегическую заинтересованность во вступлении Беларуси в Организацию. Высказана удовлетворенность качеством представленных белорусских документов и полученных устных ответов, что, по их мнению, демонстрирует серьезность и глубину проделанной работы, а также наличие соответствующей политической воли Беларуси на вступление в Организацию. Выражена надежда на то, что высказанные замечания и вопросы будут эффективно учтены правительством Беларуси, и процесс оформления белорусских многосторонних обязательств будет завершен в короткие сроки", — говорится в сообщении МИД.

Глава белорусской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.

Евдоченко заявил, что вступление в ВТО — это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям.

Как отмечает МИД, состоявшаяся в ходе заседания рабочей группы дискуссия, полученные замечания и вопросы лягут в основу дальнейшей работы правительства Беларуси по реформированию экономического законодательства и механизмов.

"Важнейшим итогом заседания стало согласование дальнейших шагов в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО, включая подготовку к следующей встрече проекта одного из важнейших итоговых документов — доклада рабочей группы", — подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что следующее заседание рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси состоится во второй половине 2017 года.

Беларусь — единственное государство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое не является членом ВТО. В марте 2016 года Лукашенко провел совещание о взаимодействии страны с ВТО, на котором поручил активизировать переговорный процесс.

Заявку на вступление в ВТО Беларусь подала еще в 1993 году. Ряд экспертов считают, что Беларусь серьезно запоздала со вступлением в ВТО. Так, отмечают они, за минувшие 20 лет процесс присоединения к организации существенно усложнился. Кроме того, аналитики указывают на такие упущенные выгоды от членства в ВТО, как улучшение доступа на рынки стран-партнеров за счет снижения ряда торговых барьеров, возможность использования механизма разрешения споров, сокращение антидемпинговых расследований.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. Более 40 стран — членов ВТО приняли участие 24 января в Женеве в заседании рабочей группы Всемирной торговой организации по вступлению Беларуси. ...

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