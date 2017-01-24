Министерство по налогам и сборам высказало заинтересованность в получении на постоянной основе информации об установленных банками фактах превышения размера расчетов наличными денежными средствами. Об этом говорится в письме Нацбанка в адрес Ассоциации белорусских банков (АББ).



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В настоящее время банки в соответствии с требованиями Национального банка осуществляют контроль за соблюдением установленных законодательством порядка и размера расчетов наличными денежными средствами между субъектами хозяйствования (не более 100 базовых величин в день, то есть 2300 рублей), в том числе при выдаче наличных денег (перечислении денежных средств) для возмещения расходов физлиц, говорится в письме АББ

Однако сейчас у банков при установлении фактов превышения лимита расчетов нет оснований для составления специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, констатируют эксперты.

Нацбанк просит АББ совместно с банками рассмотреть вопрос о возможности представления ими указанной информации контролирующим органам. Целесообразность внесения изменений в законодательство будет рассмотрена после получения информации о количестве и суммах установленных банками за 2015−2016 гг. фактов превышения предельного размера расчетов наличными.

Источники в финансовых и силовых структурах считают, что в скором времени может быть снижен пороговый размер для наличных расчетов. Это должно способствовать противодействию деятельности лжепредпринимателей и организованных преступных групп, которые обналичивают денежные средства или совершают незаконные финансовые операции. «Действительно, фон — это борьба с обналичкой и аналогичными действия в России», — считает собеседник в банковской сфере.

Банк России и Минфин РФ начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году, в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят на фоне начавшегося спада в экономике, обвала российского рубля и снижения покупательной способности россиян, напоминает агентство ПРАЙМ .

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России, так как эта мера позволила бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. По его словам, к ограничению надо идти постепенно, начиная с расчетов за крупные покупки.

Слабая культура электронных платежей у значительной части населения РФ и уровень доверия к банковской системе могут быть основным препятствием на пути инициативы. Эксперты считают, что ввести эту меру возможно по мере готовности продавцов и покупателей на рынке.

В ближайшие два-три года введение таких ограничений маловероятно, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. «Сначала надо принимать меры, направленные на развитие безналичного оборота. Нужен определенный период адаптации населения к новой системе», — отмечает он.

Точку в дискуссии поставил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, заявивший, что правительство РФ не обсуждает вопрос административного ограничения наличных платежей.