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Бюджет-2017. Финансирование системы ЖКХ в Минске сократят на 30%
25.01.2017 08:32 — Новости Экономики | Tut.by
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Расходы бюджета столицы в 2017-ом составят около 4,82 миллиарда рублей или примерно 2,41 миллиарда долларов. Это где-то на 250 миллионов долларов больше, чем закладывали в прошлом году.
Больше в 2017 году выделят на здравоохранение, куда направят почти 500 миллионов долларов против 450 в 2016-ом. Увеличат примерно на 30% расходы на физкультуру и спорт, вложив туда около 120 миллионов долларов.
А вот на сферу ЖКХ, которая в Минске еще реформируется, потратят меньше примерно на 30 млн долларов или где-то на 30%. Расходы заложены в размере около 67 миллионов.
Это может быть связано в том числе с тем, что за счет преобразований система ЖКХ столицы начала требовать меньше бюджетных вливаний. Например, в 2016 году коммунальники
Продолжается в столице и строительство третьей линии метро, что требует серьезных финансовых вливаний. Так, в этом году на подземку потратят около 113 миллионов долларов против менее 100 в прошлом году.
Появятся в Минске в 2017 году и электробусы, но в общем на электрический гортранспорт пустят меньше денег — чуть менее 30 млн долларов против примерно 40 в прошлом.
Несмотря на то, что в 2017 году Беларусь отменила визы для некоторых иностранцев, на туризм из бюджета Минска потратят не много — всего около 26 тысяч долларов. Однако, в прошлом году эта цифра была еще меньше — 24 тысячи.
По большинству же статей расходов бюджета Минска на 2017 год предусмотрено увеличение финансирования. Это коснется в том числе таких важных сфер, как образование и культура.
Расходы столицы с двумя миллионами жителей будут примерно в пять раз больше, чем на
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Мы посмотрели, сколько денег из бюджета направят на финансирования разных сфер, а также сравнили некоторые цифры с прошлогодними.
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