На днях на Национальном правовом портале опубликовали бюджет Минска на 2017 год. Мы посмотрели, сколько денег планируют направить на финансирование разных сфер, а также сравнили некоторые цифры с прошлогодними . Почему сократятся вливания в систему ЖКХ и на сколько бюджетные расходы Минска превышают траты целой Могилевской области — в материале.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Расходы бюджета столицы в 2017-ом составят около 4,82 миллиарда рублей или примерно 2,41 миллиарда долларов. Это где-то на 250 миллионов долларов больше, чем закладывали в прошлом году.

Больше в 2017 году выделят на здравоохранение, куда направят почти 500 миллионов долларов против 450 в 2016-ом. Увеличат примерно на 30% расходы на физкультуру и спорт, вложив туда около 120 миллионов долларов.

А вот на сферу ЖКХ, которая в Минске еще реформируется, потратят меньше примерно на 30 млн долларов или где-то на 30%. Расходы заложены в размере около 67 миллионов.

Это может быть связано в том числе с тем, что за счет преобразований система ЖКХ столицы начала требовать меньше бюджетных вливаний. Например, в 2016 году коммунальники сэкономили около 17−18 млн долларов. И именно реформа жилищно-коммунального хозяйства является главной задачей, которую ставил президент при назначении в 2014 году Андрея Шорца главой Минска.

Продолжается в столице и строительство третьей линии метро, что требует серьезных финансовых вливаний. Так, в этом году на подземку потратят около 113 миллионов долларов против менее 100 в прошлом году.

Появятся в Минске в 2017 году и электробусы, но в общем на электрический гортранспорт пустят меньше денег — чуть менее 30 млн долларов против примерно 40 в прошлом.

Несмотря на то, что в 2017 году Беларусь отменила визы для некоторых иностранцев, на туризм из бюджета Минска потратят не много — всего около 26 тысяч долларов. Однако, в прошлом году эта цифра была еще меньше — 24 тысячи.

По большинству же статей расходов бюджета Минска на 2017 год предусмотрено увеличение финансирования. Это коснется в том числе таких важных сфер, как образование и культура.

Расходы столицы с двумя миллионами жителей будут примерно в пять раз больше, чем на Могилевскую область с населением около миллиона. Но здесь стоит отметить, что расходы бюджета обычно закладываются примерно равными доходам.