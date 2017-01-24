МИНСК, 25 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов Keystone и Dakota Access.

Прежний президент США Барак Обама в ноябре 2015 года заявил, что Вашингтон откажется от строительства нефтепровода Keystone из канадской провинции Альберта в США, так как проект не принесет существенных выгод американской экономике и подорвет "глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата". Новый лидер Америки не согласен с этой точкой зрения.По словам нового главы государства, США намерены заново провести переговоры по некоторым условиям.

"Я очень настаиваю на том, что, если мы планируем строить нефтепровод в США, то трубы должны изготавливаться в США", — приводит газета Washington Post заявление Трампа, которое он сделал перед журналистами.

В свою очередь издание Guardian приводит слова официального представителя Белого дома Шона Спайсера, который сказал, что в США происходит "энергетическая революция", а принятые во вторник указы Трампа создадут "десятки тысяч рабочих мест".

Как отмечает газета Washington Times, подписание указов было ожидаемо, поскольку Трамп объявил пересмотр проектов приоритетной задачей в ходе предвыборной кампании.

Реакция Канады

Правительство Канады приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом указа о возобновлении проекта строительства нефтепровода Keystone XL.

"Это решение приведет к большому, большому числу рабочих мест для жителей Альберты, а также это знак того, что новая администрация США признает, что Канада может быть источником экономического развития и создания рабочих мест по обеим сторонам границы", — заявил министр природных ресурсов Канады Джима Карра.

Он отметил, что проект может повлечь за собой создание 4,5 тысячи рабочих мест.

А индейцы против

Индейцы племени сиу из резерваций Стэндинг-рок заявили, что выступают против решения президента США Дональда Трампа о возобновлении проекта строительства нефтепровода Dakota Access и намерены оспорить его правовыми способами, говорится в заявлении племени.

Племя отмечает, что это решение нарушает их договорные права и угрожает источникам водоснабжения.

"Политически мотивированное решение администрации Трампа нарушает закон, и племя предпримет правовые действия, чтобы бороться с этим", — говорится в заявлении.

"Президент Трамп юридически должен уважать наши права и обеспечить справедливый и разумный процесс реализации проекта", — сказал глава сиу Дейв Аршамбо (Dave Archambault). При этом в заявлении отмечается, что в среднем в стране происходит около 200 разливов нефти, и поэтому нет сомнений, что рано или поздно разлив произойдет и на этом проекте.

В свою очередь в Белом Доме рассчитывают, что соглашения по нефтепроводам Dakota Access Pipeline и Keystone XL будут максимально выгодными для американских налогоплательщиков. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер подчеркнул важность того, чтобы люди, имеющие отношение к территориям, по которым пройдут эти нефтепроводы, "получили максимально хорошее соглашение".

Против строительства нефтепровода Dakota Access в американском штате Северная Дакота ранее выступали несколько сотен активистов. Они опасались, что оно может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. Маршрут пролегает по территории штатов Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу многомесячным протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек. В 2017 году, сразу после того, как стало известно о подписании Трампом указа о возобновлении проекта по строительству двух нефтепроводов, к белому дому с протестами вышли более 100 человек.

Американские военные начали новую экологическую экспертизу маршрута нефтепровода.