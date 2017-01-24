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Мининформ ограничил доступ к российскому националистическому ресурсу Sputnik & Pogrom

25.01.2017 09:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 23 января Министерство информации Беларуси ограничило доступ к информационному ресурсу Sputnik & Pogrom (sputnikipogrom.com). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Скриншот страницы сайта

Основанием послужило решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на этом информационном ресурсе.

Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.

«В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь», — отметили в ведомстве.

Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Справка TUT.BY

Sputnik & Pogrom позиционируется как информационный ресурс русских националистов. В настоящее время занимается освещением текущих событий в России, а также конфликта в Украине, поддерживая самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В редакции ресурса придерживаются резко антисоветских и оппозиционных по отношению к нынешней российской власти взглядов. Идеальным вариантом развития событий считают восстановление Российской Империи под черно-желто-белым флагом.

 
Теги: Минск
 
 
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Основанием послужило решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на этом...

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