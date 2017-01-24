Минск, 25 января. В Минске начисленная средняя зарплата в декабре 2016 года составила 1.151,8 рубля, сообщило главное статистическое управление столицы. Это на 143,7 рубля больше, чем в ноябре.

При этом реальная зарплата (с учетом роста цен) в декабре 2016-го по сравнению с декабрем 2015-го, а также в целом за 2016 год снизилась на 1,1%.

Самую высокую зарплату в столице по-прежнему получают IT-специалисты. В декабре 2016 года средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 3.771,8 рубля.

В числе наиболее высокооплачиваемых: работники воздушного транспорта — 2.165,8 рубля; финансового и страхового сектора — 2.070,2; телекоммуникационной сферы — 1.523,9; ученые — 1.520,3; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1.456,3; работники нефтяной промышленности — 1.448,2; оптовики — 1.398,4 рубля; специалисты по ремонту автомобилей — 1.217,3; работники отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой — 1.115,6; фармацевтической промышленности — 1.098,9; транспорта — 1.032,4.

Самая низкая зарплата в столице у работников библиотек, архивов, музеев (558,4 рубля), социальных работников (586,5 рубля).



В декабре 2016 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 982,5 рубля, в строительстве — 992,1 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 860,7 рубля, в розничной торговле — 925,3 рубля, в образовании — 690 рублей. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 880,1 рубля.

Как сообщалось, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске — 1.151,8 рубля, наименьшая — в Витебской области (669). В Брестской области средняя зарплата составила 702,8 рубля, в Гомельской — 694,1, Гродненской — 681,4, Минской — 803,5, Могилевской — 666 рублей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реальная зарплата в Минске за 2016 год снизилась на 1,1% Минск, 25 января. В Минске начисленная средняя зарплата в декабре 2016 года составила 1.151,8 рубля, сообщило главное статистическое управление столицы. Это на 143,7 рубля...

Марина Носова, БелаПАН.