﻿ Реальная зарплата в Минске за 2016 год снизилась на 1,1%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Реальная зарплата в Минске за 2016 год снизилась на 1,1%

25.01.2017 09:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 25 января. В Минске начисленная средняя зарплата в декабре 2016 года составила 1.151,8 рубля, сообщило главное статистическое управление столицы. Это на 143,7 рубля больше, чем в ноябре.

При этом реальная зарплата (с учетом роста цен) в декабре 2016-го по сравнению с декабрем 2015-го, а также в целом за 2016 год снизилась на 1,1%.

Самую высокую зарплату в столице по-прежнему получают IT-специалисты. В декабре 2016 года средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 3.771,8 рубля.

В числе наиболее высокооплачиваемых: работники воздушного транспорта — 2.165,8 рубля; финансового и страхового сектора — 2.070,2; телекоммуникационной сферы — 1.523,9; ученые — 1.520,3; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1.456,3; работники нефтяной промышленности — 1.448,2; оптовики — 1.398,4 рубля; специалисты по ремонту автомобилей — 1.217,3; работники отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой — 1.115,6; фармацевтической промышленности — 1.098,9; транспорта — 1.032,4.

Самая низкая зарплата в столице у работников библиотек, архивов, музеев (558,4 рубля), социальных работников (586,5 рубля).

В декабре 2016 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 982,5 рубля, в строительстве — 992,1 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 860,7 рубля, в розничной торговле — 925,3 рубля, в образовании — 690 рублей. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 880,1 рубля.

Как сообщалось, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске — 1.151,8 рубля, наименьшая — в Витебской области (669). В Брестской области средняя зарплата составила 702,8 рубля, в Гомельской — 694,1, Гродненской — 681,4, Минской — 803,5, Могилевской — 666 рублей.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 25 января. В Минске начисленная средняя зарплата в декабре 2016 года составила 1.151,8 рубля, сообщило главное статистическое управление столицы. Это на 143,7 рубля...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Трамп начал энергетическую революцию в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика