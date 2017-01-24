МИНСК, 25 янв – Sputnik. Белорусские таможенники в течение действия в России запрета на импорт продуктов из так называемого санкционного списка не пустили в РФ более 13 тысяч тонн таких товаров, сообщил в среду Государственный таможенный комитет Беларуси.

РФ в 2014 году запретила ввоз продовольствия из стран Евросоюза в ответ на санкции со стороны ЕС. Беларусь не присоединялась к санкциям, но взяла на себя обязанность не пропускать через свою территорию в РФ товары санкционной группы.

"В результате работы в данном направлении таможенниками изъято более 13 тысяч тонн плодоовощной продукции, незаконно перемещаемой по территории ЕАЭС", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что общая стоимость изъятого составила более 18,2 миллиона рублей, а количество правонарушений, выявленных таможенниками в этой сфере, превысило 1,4 тысячи.

В ГТК уточнили, что санкционные продукты выявлялись в основном при проведении спецмероприятий – партии фруктов и овощей следовали без необходимых товаросопроводительных документов либо оформленных на товар прикрытия.

"Нередкими были случаи, когда в документах пунктом разгрузки товара значился город на территории Беларуси, а транспортное средство останавливали на выезде из страны", – сказали в комитете.

По данным ведомства, в прошлом году таможенные органы возбудили по фактам незаконного перемещения через границу санкционных товаров семь уголовных дел.