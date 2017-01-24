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ГТК: таможенники не пустили в Россию 13 тыс. тонн "санкционки"
25.01.2017 11:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Белорусские таможенники в течение действия в России запрета на импорт продуктов из так называемого санкционного списка не пустили в РФ более 13 тысяч тонн таких товаров, сообщил в среду Государственный таможенный комитет Беларуси.
РФ в 2014 году запретила ввоз продовольствия из стран Евросоюза в ответ на санкции со стороны ЕС. Беларусь не присоединялась к санкциям, но взяла на себя обязанность не пропускать через свою территорию в РФ товары санкционной группы.
"В результате работы в данном направлении таможенниками изъято более 13 тысяч тонн плодоовощной продукции, незаконно перемещаемой по территории ЕАЭС", – сказали в ГТК.
Там также сообщили, что общая стоимость изъятого составила более 18,2 миллиона рублей, а количество правонарушений, выявленных таможенниками в этой сфере, превысило 1,4 тысячи.
В ГТК уточнили, что санкционные продукты выявлялись в основном при проведении спецмероприятий – партии фруктов и овощей следовали без необходимых товаросопроводительных документов либо оформленных на товар прикрытия.
"Нередкими были случаи, когда в документах пунктом разгрузки товара значился город на территории Беларуси, а транспортное средство останавливали на выезде из страны", – сказали в комитете.
По данным ведомства, в прошлом году таможенные органы возбудили по фактам незаконного перемещения через границу санкционных товаров семь уголовных дел.
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Продукты выявлялись в основном при проведении спецмероприятий – партии фруктов и овощей следовали без необходимых товаросопроводительных документов либо...
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