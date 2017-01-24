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В декабре средняя зарплата достигла 400 долларов

25.01.2017 11:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Средняя зарплата граждан страны в декабре выросла до 801 рубля, по Минску средняя зарплата составила 1 151 рубль.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2016 года составила 801,6 рубля (в ноябре - 717,6 рубля, рабочих и служащих – 802 рубля (в ноябре - 718,9 рубля). Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов сложилась в Минске — 1 151,8 рубля, наименьшая - в Могилевской (666 рублей), в Витебской области зарплата - 669 рублей, в Брестской области средняя зарплата составила 702,8 рубля, в Гомельской — 694,1, Гродненской — 681,4, Минской — 803,5 рубля.

При этом средняя зарплата в Минске традиционно значительно отличается от средней по стране. Согласно данным главного статистического управления столицы, начисленная средняя зарплата в декабре 2016 года составила 1 151,8 рубля, что 143,7 рубля больше, чем в ноябре. Реальная зарплата в декабре 2016-го по сравнению с декабрем 2015-го, а также в целом за 2016 год снизилась на 1,1%.

Самая высокая зарплата в Минске у IT-специалистов: в декабре 2016 года она составила 3 771,8 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники воздушного транспорта  с заработков в 2 165,8 рубля; финансового и страхового сектора — 2 070,2; телекоммуникационной сферы — 1 523,9; ученые — 1 520,3; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1 456,3; работники нефтяной промышленности — 1 448,2; оптовики — 1 398,4 рубля; специалисты по ремонту автомобилей — 1 217,3; работники отрасли по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой — 1 115,6; фармацевтической промышленности — 1 098,9; транспорта — 1 032,4.

Самая низкая зарплата в столице у работников библиотек, архивов, музеев (558,4 рубля) и у социальных работников (586,5 рубля). 

В декабре 2016 года в промышленности средняя зарплата составила 982,5 рубля, в строительстве — 992,1 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 860,7 рубля, в розничной торговле — 925,3 рубля, в образовании — 690 рублей. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 880,1 рубля.

Отметим, что по составленному ранее «плану-прогнозу» доведения $-эквивалента средней зарплаты к декабрю 2017-го до $500, учитывающему многолетнюю помесячную динамику показателя средней зарплаты в Беларуси, а именно - сезонное и инфляционное ее изменение, декабрьский показатель 2016-го должен был быть не менее $405.
 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зарплата граждан страны в декабре выросла до 801 рубля, по Минску средняя зарплата составила 1 151 рубль.

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