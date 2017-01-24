Минск, 25 января. В столице утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета от 9 января № 51 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Повышаются тарифы как на субсидируемые государством услуги, так и на фиксируемые, обеспечивающие полное возмещение затрат населением.

В частности тариф на техническое обслуживание жилого дома составит 0,1 рубля за квадратный метр в случае, если он субсидируется, и 0,1155 — при полном возмещении. Тариф на водоснабжение утвержден в 0,5301 рубля за кубический метр, если он субсидируется, и 0,7638 — когда жильцы потребляют воду сверх норматива и начинают возмещать затраты полностью. Тариф на водоотведение (канализацию) за кубический метр составит соответственно 0,354 и 0,5103 рубля. Техническое обслуживание лифта с человека в месяц будет стоить 1,19 и 1,33 рубля.

Тариф на капитальный ремонт жилого дома за квадратный метр общей площади составит 0,088 рублей.

Как ранее сообщалось, Совет министров постановлением от 16 декабря 2016 года № 1035 установил предельные размеры цен (тарифов) на ЖКУ на 2017 год, исходя из которых местные органы власти устанавливают локальные тарифы.



Стоимость теплоэнергии увеличена на 17% до 15,6098 рубля за 1 Гкал. На аналогичный процент выросла для населения цена на природный газ в отопительный период. Стоимость электроэнергии не увеличилась.



При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) должны возрасти на 10,98 рубля и составить в отопительный период 79,38 рубля.



Постановлением рекомендовано облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить размеры расходов населения за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома не более 0,53 рубля с одного проживающего в месяц, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома — не более 0,91 рубля с одной квартиры в месяц. Данные тарифы остались на прежнем уровне.



Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено согласовать с облисполкомами и Мингорисполкомом субсидируемые государством тарифы: на водоснабжение — не более 0,5301 рубля за 1 куб. м (сейчас 0,2790 рубля); на водоотведение (канализацию) — не более 0,354 рубля за 1 куб. м (0,1863 рубля); на техническое обслуживание жилого дома — не более 0,1 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (0,0995 рубля); на техническое обслуживание лифта — не более 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (0,6911 рубля).



Тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию), техническое обслуживание жилого дома, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, по сравнению с прошлым годом не изменились. Тариф на техническое обслуживание лифта должен составить не более 1,33 рубля с одного проживающего в месяц (в 2016 году — 1,2 рубля).

В конце ноября 2016 года вице-премьер Анатолий Калинин заявил, что с января тарифы на услуги ЖКХ вырастут на пять долларов в эквиваленте и других планов у правительства на сегодняшний день нет. Норма о пятидолларовом ежегодном повышении тарифов на ЖКУ закреплена в указе президента № 555 от 5 декабря 2013 года.

Комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016—2020 годы, который был утвержден постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года, предусмотрено, что в 2017 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения должны повыситься до 75% от уровня их полного возмещения, а в 2018-м — до 100%.

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Алексей Александров, БелаПАН.