Минск, 25 января. В 2017 году возможно как снижение, так и увеличение ставок аренды на столичном рынке офисной недвижимости в зависимости от ее класса. Такой прогноз для БелаПАН сделал заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний "Твоя столица" Андрей Чернышев.



"Можно прогнозировать небольшое снижение ставок на объекты класса С и отдельные объекты класса B. И незначительное увеличение ставок на качественные объекты класса В и В+", — сказал он.

По словам Чернышева, к концу 2016 года рынок аренды офисной недвижимости стабилизировался. "У собственников и арендаторов сформировалось единое понимание размера ставок арендной платы", — пояснил риелтор. К концу года они установились на следующем уровне: 17 евро с НДС за 1 кв.м в месяц для объектов класса А, 11 евро — класса В+, 9 евро — класса В, 7 евро — класса С.



По данным агентства недвижимости, 44% рынка занимают бизнес-центры класса B (394,3 тыс. кв. м), 33% — С (291,5 тыс.), 18% — В+ (159,6 тыс.), 5% — А (41,4 тыс.).



Представитель "Твоей столицы" сообщил, что в 2016 году введены в эксплуатацию "знаковые для рынка объекты": бизнес-центр "Красавік" со стопроцентным заполнением еще до официального открытия, Riviera Plaza, заполненный на 90% (2-я очередь), и Dana Center. Офисные площади столицы также пополнились бизнес-центрами Premier и "Парк". Еще несколько офисных зданий возведены на улицах Пинская и Платонова, а также в 4-м переулке Кольцова. Общий объем ввода офисных площадей в 2016 году составил порядка 70 тысяч квадратных метров.



"Следует отметить, что заметно растут требования арендаторов к качеству проектов. Это стимулирует застройщиков на создание объектов высокого уровня, спрос на них будет расти", — считает эксперт.



По его словам, в 2016 году ставки аренды коммерческой недвижимости падали до лета, а после происходили незначительные колебания: как рост, так и снижение. "И это вполне ожидаемо. В течение последних двух лет массово сдавались в эксплуатацию новые и не до конца заполненные объекты в административном и торговом сегменте", — отметил Чернышев.



Он заметил, что схожую ситуацию можно было наблюдать в сегменте купли-продажи коммерческой недвижимости. "Происходили редкие сделки, причем некоторые из них по цене ниже себестоимости. Последние два года были непростыми в плане экономики, что и стало главной причиной происходящего на рынке. В 2016 году собственники бизнесов предпочитали использовать деньги в оборотных активах, а не связывать себя вложениями в недвижимость", — сказал эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На столичном рынке офисной недвижимости в зависимости от ее класса в 2017 году возможно как снижение, так и увеличение ставок аренды, прогнозирует эксперт Минск, 25 января. В 2017 году возможно как снижение, так и увеличение ставок аренды на столичном рынке офисной недвижимости в зависимости от ее класса. Такой прогноз...

Марина Носова, БелаПАН.