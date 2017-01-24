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Утверждены тарифы на ЖКУ в Минске на 2017 год

25.01.2017 12:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Мингорисполком решением №51 от 9 января 2017 года утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Утверждены тарифы на ЖКУ в Минске на 2017 год
© Pixabay.com
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В документе, который в среду был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, установлены фиксированные тарифы на предоставляемые жителям Минска субсидируемые государством услуги ЖКХ. Кроме того, установлены тарифы на эти же услуги по полной их себестоимости. 

Так, тариф на техническое обслуживание составляет 0,1 рубля (субсидируемый) и 0,1155 рубля (полное возмещение) за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

Тариф на водоснабжение составит 0,5301 рубля и 0,7638 рубля соответственно за кубометр, на водоотведение — 0,354 рубля и 0,5103 рубля.

За техобслуживание лифта каждый из проживающих в квартире жильцов заплатит 1,19 рубля и 1,33 рубля соответственно. 

Также утвержден фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, предусматривающий полное возмещение затрат, в размере 0,5055 рубля за квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц (без НДС), субсидируемый тариф на эту услугу составит 0,088 рубля. 

В Мингорисполкоме отметили, что, согласно постановлению Совмина, который ранее установил предельные размеры тарифов на ЖКУ на 2017 год, облисполкомы и Мингорисполком не имеют права устанавливать тарифы выше этих. Таким образом, жировка для стандартной семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной типовой квартире, потяжелеет примерно на 10 рублей – это и есть те 5 долларов, которые, по словам президента Беларуси, являются предельным уровнем роста тарифов на ЖКУ за год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Новые тарифы не превышают те, которые были установлены правительством, семья из трех человек за проживание в стандартной двухкомнатной квартире заплатит на 5...

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