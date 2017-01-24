Комитет государственного контроля Беларуси уменьшил количество проверок с 2003 года в 10 раз. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Леонид Анфимов перед заседанием коллегии контрольного ведомства по подведению итогов деятельности за прошлый год и определению задач на будущее.

«Снижение количества проверок — устойчивая тенденция, которая сохраняется уже более 10 лет, — сказал глава КГК. — Общее число проверок по сравнению с 2003 годом уменьшилось в 10 раз, а за 2016 год — на 20%, при этом финансовый результат от них увеличился на 18%».

Как подчеркнул Леонид Анфимов, применяется более серьезный подход к планированию проверок. «Мы не идем на предприятие с проверкой просто потому, что там давно не были. Каждой проверке предшествует глубокое изучение деятельности этого субъекта хозяйствования. Собираем всю оперативную информацию с участием органов финансовых расследований КГК, правоохранительных органов, чтобы определить наличие нарушений или вероятность их совершения. Идем, что называется, на проблему, зная, что она там есть, — пояснил он. — Именно такой подход позволяет получать больший эффект от проверок».

Комитет в 2016 году продолжил работу по укреплению экономической безопасности страны, выявлению системных нарушений и негативных тенденций в экономике и социальной сфере, определению имеющихся резервов. Контролировался широкий спектр вопросов: использование бюджетных средств и госсобственности, реализация госпрограмм и значимых инвестиционных проектов. Пристальное внимание уделялось строительному комплексу и АПК, деревообработке и энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, банковскому, валютному и страховом сектору, социальной сфере, потребительскому рынку и иным направлениям.

Проверок меньше, денег — больше

Органами Комитета государственного контроля за 2016 год взыскано в бюджет Br250 млн — на 17,5% больше по сравнению с 2015-м.

Леонид Анфимов констатировал, что за 2016 год органами комитета предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму Br220 млн (140,1%). «Проведен ряд значимых для страны проверок, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в результате чего удалось стабилизировать ситуацию на рынке ЖКУ, а также деятельность городского пассажирского транспорта, где выявлены значительные резервы для снижения себестоимости», — сказал руководитель КГК.

С хорошим результатом сработали органы финансовых расследований и финансового мониторинга, считает глава КГК. Так, Департаментом финансовых расследований в прошлом году выявлено 1372 преступления, в том числе 228 — коррупционной направленности. С использованием информации Департамента финансового мониторинга контролирующими и правоохранительными органами применено административных штрафов на Br101 млн, взыскано в бюджет и обращено в доход государства Br40,8 млн, выявлено 551 преступление.

Экономический эффект от одной проверки увеличился за год на 16% и достиг Br479,8 тыс. В правоохранительные органы направлено 1937 материалов, по ним возбуждено 615 уголовных дел.

Леонид Анфимов добавил, что считает оптимальной сложившуюся систему органов Комитета госконтроля.