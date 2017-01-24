Белстат подвел официальные итоги развития экономики Беларуси в 2016 году: второй год подряд мы находимся на этапе рецессии.

Снижается не только объем ВВП, но и ряд других важных социально-экономических показателей, от которых зависит развитие Беларуси.

В целом прошлая пятилетка не удалась: из 11 основных показателей Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы нет ни одного, который был бы выполнен. Такая ситуация сложилась впервые с момента возвращения в Беларуси традиции развития по «пятилеткам».

На этом фоне усиливается дискуссия вокруг темы о ключевых проблемах действующей социально-экономической модели, которая используется в Беларуси с середины 1990-х годов. Как в научных кругах, так и в кабинетах власти все чаще говорят о необходимости поиска нового modus operandi в управлении экономикой.

Министерство финансов оперирует различным инструментарием для обеспечения сбалансированного бюджета на фоне выпадения ряда доходов. Министерство экономики работает над упрощением административных процедур для обеспечения благоприятных условий работы нового сектора экономики, который должен зиждиться на малом и среднем предпринимательстве. Национальный банк реализует ряд новаторских идей в денежно-кредитной сфере по принципу «под личную ответственность». Научные институты и подразделения различных государственных ведомств также стараются выдавать идеи по выходу из сложившейся ситуации в стране.

Однако слишком часто их работа – это поиск компромисса между здравой экономической логикой и идеологическими нормами. Все это превращает принятые решения в полумеры, которые не работают. В 1987 году, в преддверии краха СССР, Николай Шмелев, академик, директор института Европы РАН, в своей знаменитой статье «Авансы и долги» точно подметил: «по­ловинчатость бывает, как известно, нередко хуже без­деятельности». Усиливает этот эффект фактор отсутствия четких идеологических норм, в рамках которых госслужащие принимают решения.

Поэтому создание современных институтов или обновление механизмов экономической политики не принесет должного результата. В особенности без определения стратегического вектора развития страны.

Идеологию развития страны описывает Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года. Согласно Стратегии, основами экономики Беларуси должны стать конкуренция и современные развитые институты рынка, а отраслевая структура должна быть построена на основе высокотехнологичных производств и инновационных технологий.

Однако с момента принятия Стратегии в 2015 году мы обнаруживаем, что изложенные в ней идеи остаются невостребованными руководством страны, а в некоторых случаях и вовсе вступают в противоречие с проводимой политикой. Поэтому значимость уже принятой Стратегии, а также ряда разрабатываемых документов аналогичного плана (например, Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси), незначительна. И это только доказывает, что Беларусь скорее дрейфует в океане экономической неопределенности, чем идет по заданному курсу.

Существующие документы среднесрочного планирования, такие как, например, Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, также не вносят определенности в рассматриваемый вопрос.

Неосторожность в формулировках приводит в замешательство при попытке понять к чему конкретно стремится руководство страны. Согласно текста Программы, достижение главной цели развития Беларуси на 2016–2020 годы – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций и инновационного развития – должно позволить повысить ВВП на 12-15 % за пятилетие, реальные располагаемые денежные доходы граждан на 9,5-11,6 %. Возникает вопрос: что же является целью: повышение качества жизни населения или все-таки прирост ВВП?

Если второе, то стоит помнить, что ни рост ВВП, ни снижение инфляции, ни повышение производительности труда не должно являться целью. Эти и другие «целевые показатели» – средства или необходимые условия по достижению выбранного страной пункта назначения.

Если же целью развития экономики на ближайшую «пятилетку» является повышение качества жизни населения, тогда по каким показателям можно оценивать результат? Приведенные в Программе показатели – прирост ВВП, увеличение доходов, а также наличие возможности у каждой семьи построить свой дом или квартиру и увеличение продолжительности жизни при рождении до 75,3 года – навряд ли являются достаточным перечнем показателей качества жизни обычного гражданина.

Обозначенная проблема измерения социально-экономического прогресса актуальна не только для Беларуси. Многие страны сегодня пересматривают методику определения параметров устойчивого социально-экономического развития. На состоявшемся в начале года Экономическом форуме в Давосе тема ключевых индикаторов развития стран также обсуждалась. В докладе «The Inclusive Growth and Development Report – 2017» представлены индикаторы, которые дают более полное представление об социально-экономическом развитии страны, чем это предусмотрено расчетом одного единственного показателя ВВП. Особенно, если под конечной целью развития понимается улучшение уровня жизни граждан, а не рост объема производства товаров и услуг.

Поэтому Беларуси нельзя отставать, и пора запускать дискуссию как об обновлении подходов к стратегическому планированию в целях реализации активной и упреждающей долгосрочной государственной политики, так и об изменении ключевых показателей оценки успеха претворения ее в жизнь. Это позволит избежать ситуации, когда во всех бедах оказываются виноваты внешние условия, на которые постоянно ссылаются официальные лица. В ином случае лозунг Александра Лукашенко на первых президентских выборах в 1994 году (Отвести народ от пропасти) может в очередной раз стать актуальным для Беларуси. Но не стоит доказывать на собственном примере цикличность исторических событий. Ведь как утверждал Гегель, исторические события повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй – как фарс.

Антон Болточко

Эксперт по экономике ОО «ДАС Либеральный клуб». Специально для БДГ