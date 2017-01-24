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Глава КГК: Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет

25.01.2017 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов перед заседанием коллегии контрольного ведомства по подведению итогов деятельности за прошлый год и определению задач на будущее.

«Президент вчера на совещании покритиковал за ослабление контроля за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Этот контроль усилим, чтобы навести здесь порядок», — отметил глава КГК.

Он подчеркнул, что в текущем году будет осуществляться постоянный контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов, в том числе по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК. «Глава государства поставил задачу ввести это производство до 7 ноября текущего года. В связи с этим роль КГК возрастает, максимально усилим здесь контроль», — сказал Леонид Анфимов.

Глава КГК акцентировал внимание на том, что будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они завязаны на эффективное использование древесного ресурса. «Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет», — резюмировал Леонид Анфимов.

 
 
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Глава КГК акцентировал внимание на том, что будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они...

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