Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов перед заседанием коллегии контрольного ведомства по подведению итогов деятельности за прошлый год и определению задач на будущее.

«Президент вчера на совещании покритиковал за ослабление контроля за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Этот контроль усилим, чтобы навести здесь порядок», — отметил глава КГК.

Он подчеркнул, что в текущем году будет осуществляться постоянный контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов, в том числе по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК. «Глава государства поставил задачу ввести это производство до 7 ноября текущего года. В связи с этим роль КГК возрастает, максимально усилим здесь контроль», — сказал Леонид Анфимов.

Глава КГК акцентировал внимание на том, что будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они завязаны на эффективное использование древесного ресурса. «Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет», — резюмировал Леонид Анфимов.