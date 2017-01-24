МИНСК, 25 янв — Sputnik. В Беларуси планируется создать вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с Комитетом государственного контроля, заявил председатель КГК Леонид Анфимов журналистам в среду в Минске.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко попросил Госконтроль наказывать аккуратнее

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно высказывался за упорядочение контрольно-надзорной деятельности в стране . Президент подчеркивал, что проверки не должны мешать работе честных предприятий, но сокращение их не должно создавать лазеек для недобросовестных субъектов хозяйствования.

"В марте мы доложим главе государства предложения по оптимизации контрольно-надзорной деятельности в стране. Если предложения будут поддержаны, то уже в мае будет создан полноценный совещательный орган, который станет работать под руководством Комитета госконтроля", — заявил глава ведомства Анфимов.

По его словам, это не означает, что все контрольные и надзорные органы будут подчиняться КГК. Но Комитет госконтроля будет координировать их работу с учетом плановости, а в случае комплексной проверки возможно создание межведомственной рабочей группы.

"Это не просто формальный шаг по упорядочению контрольной деятельности. В основе — оптимизация и рациональный подход со стороны всех надзорных и контрольных органов страны к проверяемым субъектам хозяйствования", — пояснил глава ведомства.

Он уточнил, что КГК видит свою задачу в том, чтобы не мешать своими проверочными мероприятиями нормально работающим предприятиям.