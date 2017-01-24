|
КГК в марте даст президенту предложения по оптимизации проверок
25.01.2017 14:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. В Беларуси планируется создать вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с Комитетом государственного контроля, заявил председатель КГК Леонид Анфимов журналистам в среду в Минске.
© Sputnik Сергей Гунеев
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно высказывался за
"В марте мы доложим главе государства предложения по оптимизации контрольно-надзорной деятельности в стране. Если предложения будут поддержаны, то уже в мае будет создан полноценный совещательный орган, который станет работать под руководством Комитета госконтроля", — заявил глава ведомства Анфимов.
По его словам, это не означает, что все контрольные и надзорные органы будут подчиняться КГК. Но Комитет госконтроля будет координировать их работу с учетом плановости, а в случае комплексной проверки возможно создание межведомственной рабочей группы.
"Это не просто формальный шаг по упорядочению контрольной деятельности. В основе — оптимизация и рациональный подход со стороны всех надзорных и контрольных органов страны к проверяемым субъектам хозяйствования", — пояснил глава ведомства.
Он уточнил, что КГК видит свою задачу в том, чтобы не мешать своими проверочными мероприятиями нормально работающим предприятиям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если предложения ведомства будут поддержаны, в Беларуси создадут совещательный орган по упорядочению контрольной деятельности, а КГК его возглавит.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии