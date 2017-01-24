МИНСК, 25 янв – Sputnik. Ростехнадзор поможет Госатомнадзору в проведении экспертизы безопасности при выдаче лицензии на эксплуатацию БелАЭС, говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзора).



© Sputnik Ульяна Соловьева Персонал БелАЭС начал стажировку на атомной станции в Воронеже

На минувшей неделе специалисты Госатомнадзора посетили Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Москве. Белорусская делегация приняла участие в двусторонних встречах в Ростехнадзоре и его организациях технической поддержки – Научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, ВО "Безопасность", а также Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России.

"В ходе встреч обсуждались вопросы развития белорусско-российского взаимодействия по реализации соглашения между МЧС Беларуси и Ростехнадзором о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях", – сообщили в Госатомнадзоре.

Там проинформировали, что оба ведомства выработали план действий на 2017 год и долгосрочную перспективу. Мероприятия включают себя в том числе обучение белорусских специалистов на действующих АЭС в России по вопросам надзора на различных этапах пуска АЭС.

"Это направление также предусматривает более активное вовлечение российских специалистов в проведение надзорных мероприятий на площадке строительства Белорусской АЭС, включая возможную организацию постоянной миссии российских инспекторов в последующем", – уточнили в Госатомнадзоре.

Также планируется содействие регулирующему органу Беларуси в проведении экспертизы безопасности на этапе выдачи лицензии на эксплуатацию Белорусской АЭС, добавили в белорусском ведомстве.

Как ранее сообщал Sputnik, первый блок БелАЭС, которая строится вблизи города Островец в Гродненской области, планируется ввести в эксплуатацию летом 2019 года, второй – в конце 2020 года.