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Россия поможет Беларуси получить лицензию на эксплуатацию БелАЭС

25.01.2017 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Ростехнадзор поможет Госатомнадзору в проведении экспертизы безопасности при выдаче лицензии на эксплуатацию БелАЭС, говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзора).

Россия поможет Беларуси получить лицензию на эксплуатацию БелАЭС
© Sputnik Ульяна Соловьева
Персонал БелАЭС начал стажировку на атомной станции в Воронеже

На минувшей неделе специалисты Госатомнадзора посетили Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Москве. Белорусская делегация приняла участие в двусторонних встречах в Ростехнадзоре и его организациях технической поддержки – Научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, ВО "Безопасность", а также Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России. 

"В ходе встреч обсуждались вопросы развития белорусско-российского взаимодействия по реализации соглашения между МЧС Беларуси и Ростехнадзором о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях", – сообщили в Госатомнадзоре.

Там проинформировали, что оба ведомства выработали план действий на 2017 год и долгосрочную перспективу. Мероприятия включают себя в том числе обучение белорусских специалистов на действующих АЭС в России по вопросам надзора на различных этапах пуска АЭС. 

"Это направление также предусматривает более активное вовлечение российских специалистов в проведение надзорных мероприятий на площадке строительства Белорусской АЭС, включая возможную организацию постоянной миссии российских инспекторов в последующем", – уточнили в Госатомнадзоре.

Также планируется содействие регулирующему органу Беларуси в проведении экспертизы безопасности на этапе выдачи лицензии на эксплуатацию Белорусской АЭС, добавили в белорусском ведомстве.

Как ранее сообщал Sputnik, первый блок БелАЭС, которая строится вблизи города Островец в Гродненской области, планируется ввести в эксплуатацию летом 2019 года, второй – в конце 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Госатомнадзор воспользуется помощью Ростехнадзора в проведении экспертизы безопасности, которая необходима для получения лицензии.

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