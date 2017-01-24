МИНСК, 24 янв – Sputnik. Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рубля, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Средняя зарплата в Беларуси резко выросла – до 801 рубля

С учетом средневзвешенного официального курса доллара США за декабрь, средняя зарплата за последний месяц 2016 года выросла до 415 долларов в эквиваленте.

До этого в республике на протяжении трех месяцев фиксировалось снижение номинальной зарплаты – как и реальных денежных доходов населения. Однако в декабре по сравнению с ноябрем произошел рост – сразу на 84 рубля.

По данным Белстата, средняя номинальная зарплата рабочих и служащих в декабре составила и того больше – 802 рубля.

По регионам – кто больше?

Как свидетельствуют данные госстатистики, больше всего в декабре получали жители Минска (1151,8 рубля) и Минской области, где средняя зарплата составила (803,5 рубля). Затем в "рейтинге материального благополучия" следует Брестская область с зарплатами в 702,8 рубля.

Самые низкие зарплаты были у жителей Могилевской области – 666 рублей и Витебской области (669 рублей), в Гродненской и Гомельской области жители получали, соответственно, в среднем 681,4 рубля и 694,1 рубля.

Примечательно, что такое же соотношение наблюдалось в течение всего прошлого года.

Реальная зарплата упала по всей стране

В то же время, отмечают в Белстате, в декабре 2016 года произошло снижение реальных зарплат (с учетом инфляции). В целом по республике реальная зарплата снизилась на 2,6%.

Меньше всего потеряли в доходах жители Минска, у которых реальные зарплаты снизились на 1,1%, больше всего – жители Минской области (на 6,4%).

За год снижение реальных зарплат составило 4%. Жители Минска потеряли за год в реальных зарплатах 1,1%, тяжелее всего пришлось жителям Гомельской области, где за год реальная зарплата упала на 6,8%.

IT, финансисты, горняки и химики живут лучше всех

В разрезе отраслей в декабре самые высокие зарплаты были у работников сферы IT – более 3,5 тысячи рублей, в том числе в сфере информации и связи около 2,3 тысячи рублей. У работников, оказывающих финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения), средняя зарплата составила 1915 рублей, в горнодобывающей промышленности – 1,28 тысячи, в нефтепереработке – 1,28 тысячи, в химической промышленности – 1,53 тысячи, в фармацевтике – немногим более тысячи.



© Sputnik / Виктор Толочко Вице-премьер Жарко: у врачей должна быть достойная зарплата

В оптовой торговле в декабре работники получали около 1,12 тысячи рублей, высокими были зарплаты у юристов (около 1,2 тысячи), в научной сфере средняя зарплата составила около 1,4 тысячи.

Самые бедные

Традиционно самые низкие номинальные зарплаты в декабре были у социальных работников (435,3 рубля), библиотекарей (444,4 рубля), творческих работников (534,6 рубля), работников организаций водного транспорта (476,6 рубля), а также у животноводов (511,1 рубля) и в растениеводстве (480,9 рубля), в рыболовной отрасли (550,2 рубля).

Невысокие доходы в декабре имели работники деревообрабатывающих и мебельных предприятий – 666 рублей и текстильных предприятий (604,3 рубля).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в планах на 2017 год — довести среднюю зарплату по республике до уровня 500 долларов в эквиваленте.