Минский автозавод (МАЗ) и китайская компания Zoomlion в ближайшие недели создадут совместное предприятие и начнут выпускать в Могилеве спецмашины для рынков стран СНГ и Евросоюза. Об этом рассказал заместитель начальника управления продаж спецтехники и шасси ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» Юрий Пивоваров, который и возглавит новую компанию.





Активная работа начнется уже в феврале. Специальные машины будут выпускать на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш», входящее в холдинг «Белавтомаз». Минский автозавод предоставит шасси, а Zoomlion — навесное оборудование. «Это позволит объединить сильные стороны двух предприятий и создать спецтехнику, которая превзойдет существующие аналоги как по цене, так по качественным характеристикам. Конечный продукт, безусловно, предстоит дорабатывать, а, возможно, переосмысливать и создавать заново, поскольку нельзя просто сложить две части как конструктор», — приводятся слова Юрия Пивоварова в пресс-релизе.

Совместное предприятие станет резидентом свободной экономической зоны «Могилев». В ближайшие годы белорусско-китайский альянс будет собирать автокраны, автобетононасосы, автомобильные смесители и коммунальную технику. Остальные виды спецмашин запустят позже — после глубокого изучения и разработки. Новая компания будет выполнять маркетинговые и инжиниринговые функции: искать рынки сбыта, изучать спрос и разрабатывать не имеющие аналогов модели спецтехники, в которых нуждаются потенциальные покупатели за рубежом.

В 2017 году МАЗ и Zoomlion планируют собрать 100 единиц техники, а за 5 лет — более 900 спецмашин. Это позволит удвоить объем производства спецтехники на могилевском заводе и создать новые рабочие места. Основными рынками сбыта выступят Россия, Украина и Казахстан, а также страны Евросоюза — Литва, Латвия, Польша, Болгария и Венгрия. Кроме того, белорусско-китайскую спецтехнику планируют поставлять в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.





Вместе создавать спецмашины МАЗ и Zoomlion решили еще полтора года тому назад. Глава китайской компании посетил Минск в мае 2015 года во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпин и тогда же загорелся идеей совместного производства.

От нового альянса выиграют обе стороны. МАЗ получит доступ к новым технологиям и инвестициям, Zoomlion — к белорусским разработкам (одним из лучших шасси в мире) и разветвленной сбытовой сети в странах СНГ и Восточной Европы. «Многие интересуются, почему Китай? Потому что они готовы передавать опыт и вступать в партнерские отношения. Российские компании с нами ничем делиться не будут. Европейцы тоже этого делать не станут, поскольку смотрят на нас как на конкурентов. Китайский же бизнес видит в нас друзей. Вместе мы сможем значительно расширить свою долю на рынке», — подчеркнул Юрий Пивоваров.

Кстати, 13 га земли отведено компании Zoomlion в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Источники в парке и на предприятии утверждают, что оба проекта взаимосвязаны. В минском парке планируется наладить производство запчастей.