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Тысячи беженцев из Сирии и стена на границе? Российское ТВ нашло новый ракурс белорусского вопроса

25.01.2017 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Лагеря беженцев в Беларуси и исходящая от них угроза для России стали темой очередного выпуска программы «Время покажет» на ОРТ. Белорусский вопрос уже не первый раз с начала года не дает покоя российским телевизионщикам. В среду в студии препирающиеся стороны неожиданно отвели Беларуси решающую роль в давней и глобальной мировой проблеме, а ведущий Анатолий Кузичев предположил, что «если сделка (Минска и Брюсселя) состоится, Европа сможет решить вопрос с мигрантами, а Белоруссия получит льготы по визовым вопросам».


Беженцы в Германии Фото: Reuters

Впрочем, в начале передачи в студии все-таки одной строкой озвучили позицию МИД Беларуси, разъяснившего, что речь не идет о выдворении в Беларусь сирийских беженцев из Европы, а только о незаконных мигрантах, задержанных в нашей стране.

«Кому-то в Европе может и хочется, чтобы беженцы из Европы попали и в Беларусь, и в конечном итоге в Россию, но Беларусь этого никогда не допустит. Мы наши западные границы будем охранять. Ни один мигрант или беженец не попадет в Беларусь», — заявил зампред ЛДП Олег Гайдукевич.

Он объяснил, что и сейчас из Польши в Беларусь выдворяются, к примеру, нелегально туда попавшие граждане России, которые раньше содержались в СИЗО. Сейчас Европа выделяет деньги на создание пяти-семи центров на 30−50 человек, откуда (а не из ИВС) нарушителей будут выдворять на родину.

«Ни Беларуси, ни России эти беженцы (сирийские) не нужны! Такие предположения специально вбрасываются в СМИ», — уверен Гайдукевич.

Кузичев согласился с аргументами Гайдукевича о том, что Беларусь — это «братская республика и Союзное государство», но заметил, что она «часто торгуется, а порой даже шантажирует».

Ведущий предположил, что официальный Минск может быть не в курсе реальных целей Брюсселя. «Нас никто не использует в темную, — парировал Гайдукевич. — Европа не знает, что делать с мигрантами. Это правда. Европа хочет разместить их у нас, но Беларусь не собирается принимать мигрантов из Сирии. Они нам не нужны!»

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
Геворг Мирзоян отметил, что «Беларусь просто отжала у Европы несколько миллионов евро, чтобы содержать беженцев, которые через территорию Беларуси хотят попасть в Европу». «Молодцы белорусы — они переложили эти расходы», — отметил он, добавив, что речь не идет о выдворении мигрантов из ЕС в Беларусь.


С сирийскими беженцами встречается папа римский Франциск. Фото: Reuters

Впрочем, это не мешало другим гостям студии больше всего апеллировать именно к этому аргументу. В частности, сирийский политолог Салим Али Асад рассказал, что Евросоюз хочет выдворить 120 тысяч беженцев, которым в ЕС в убежище отказано (как предположил ведущий, потому, что они «головорезы что ли»).

Политолог Григорий Трофимчук, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» уверен, что мигранты — это «троянский конь». «ЕС тестирует наше мощное монолитное евразийское пространство на предмет возможного появления троянского коня. Тридцать-сорок-пятьдесят беженцев… Да нас даже десяток беженцев уже настораживает, потому что это может быть началом процесса — потом триста, а потом и три тысячи!» — считает Трофимчук.

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Руслан Курбанов также напомнил, что среди нелегальных мигрантов есть и россияне, которые через Брест пытаются попасть в Европу, и в Беларуси их разворачивают. «Сотни граждан России, которые там месяцами живут, палатки разбивают… Это оружие хуже гибридной войны».


Чеченские беженцы на белорусско-польской границе. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Российские эксперты в студии не стали дискутировать о чеченских беженцах, атакующих белорусско-польскую границу, а также в целом роль России в сирийском конфликте. Некоторые лишь отмечали, что Алеппо уже освобожден, и беженцы вполне могут возвращаться туда. Отдельные эксперты также отметил, что весьма эффективный способ решения проблемы мигрантов — строительство стены на границе, ссылаясь на опыт Израиля и инициативу Трампа.

Были и более взвешенные реплики, которые в основном тонули в криках более радикальных спикеров. «К беженцам надо относиться нормально и хорошо — людей в беде надо поддерживать, а не добивать», — уверен режиссер-документалист Григорий Амнуэль. Он подчеркнул, что за деньги налогоплательщиков содержатся многочисленные спецслужбы, которые и должны выявлять опасных мигрантов среди мирных жителей.

Ведущий Анатолий Кузичев напомнил в студии, что последние громкие теракты в Европе — дело рук мигрантов, которые «насилуют, грабят и совершают другие преступления». Он также рассказал об ужасах жизни в Евросоюзе, отметив, что «В Брюсселе жить невыносимо и страшно», а в Париже «страшно в метро заходить». Недовольные реплики тех, кто не разделяет ужаса от сегодняшней Европы, были слышны не так громко, как пугающие истории от ведущего.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Лагеря беженцев в Беларуси и исходящая от них угроза для России стали темой очередного выпуска программы "Время покажет" на ОРТ. Белорусский вопрос уже не первый...

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