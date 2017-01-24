МИНСК, 25 янв — Sputnik. Поставленная президентом Беларуси задача по увеличению в республике в 2017 году средней заработной платы до 500 долларов в эквиваленте должна выполняться беспрекословно, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".



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В конце минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу довести в 2017 году среднюю номинальную начисленную зарплату по стране до 500 долларов в эквиваленте. По данным Белстата, в декабре средняя зарплата по стране составляла около 415 долларов, при этом в Минске она превысила 500 долларов.

"Заработная плата в среднем по стране должна быть 500 долларов. Эта задача, поставленная главой государства, должна выполняться беспрекословно. И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации", — сказала Кочанова, слова которой приводит БелТА .

Она добавила, что в настоящее время госорганы работают над тем, как эту задачу реализовать.

Глава Администрации подчеркнула, что каждое предприятие и производство должно стремиться к тому, чтобы работать эффективно и рентабельно. "Один из приоритетов — это экспорт, поэтому здесь нужно четкое видение каждого руководителя, который возглавляет предприятие. Нельзя работать на склад, выпускать невостребованную продукцию", — сказала она.

Кочанова также обратила внимание на вопрос убыточных предприятий, прежде всего сельскохозяйственных. "Правительство приняло ряд мер, которые позволят вывести их на рентабельную работу", — сказала она.