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Создана рабочая группа по стимулированию деловой активности во главе с Лукашенко
25.01.2017 16:12 — Новости Экономики | БелаПАН
Об этом сообщил журналистам сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов. По его словам, группа создана распоряжением президента 13 января. "Себя президент назначил руководителем группы, в нее входят глава Администрации президента, представители министерств, Комитета госконтроля и семь-восемь представителей бизнеса, в том числе я. Послезавтра первое заседание", — сказал Маргелов. По его словам, деловое сообщество на заседании консультативно-координационного совета 20 января уже выработало предложения, которые будет обсуждать в рамках рабочей группы. "Нужно принимать смелые решения", — считает Маргелов. В частности, представители бизнес-союзов планируют выдвинуть свои предложения по готовящейся сейчас стратегии развития малого и среднего предпримнимательства до 2030 года. Распоряжение о создании рабочей группы пока официально не опубликовано.
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Об этом сообщил журналистам сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов. По его словам, группа создана распоряжением...
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