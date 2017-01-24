В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Создана рабочая группа по стимулированию деловой активности во главе с Лукашенко Об этом сообщил журналистам сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов. По его словам, группа создана распоряжением...

Об этом сообщил журналистам сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов. По его словам, группа создана распоряжением президента 13 января. "Себя президент назначил руководителем группы, в нее входят глава Администрации президента, представители министерств, Комитета госконтроля и семь-восемь представителей бизнеса, в том числе я. Послезавтра первое заседание", — сказал Маргелов. По его словам, деловое сообщество на заседании консультативно-координационного совета 20 января уже выработало предложения, которые будет обсуждать в рамках рабочей группы. "Нужно принимать смелые решения", — считает Маргелов. В частности, представители бизнес-союзов планируют выдвинуть свои предложения по готовящейся сейчас стратегии развития малого и среднего предпримнимательства до 2030 года. Распоряжение о создании рабочей группы пока официально не опубликовано.