В Витебске ученые Института технической акустики Национальной академии наук Беларуси впервые создали отечественные ультразвуковые системы для резки полотна автомобильных шин.





Разработку выполнили по заказу ОАО «Белшина», первую партию уже отправили в Бобруйск. В будущем планируют организовать поставки отечественных ультразвуковых ножей и на другие предприятия.

Цена белорусской ультразвуковой системы в три раза ниже импортного аналога. Так, стоимость одного зарубежного ультразвукового ножа — минимум 2 тысячи долларов.

Производство организовали в Институте технической акустики. Основные затраты пришлись на закупку комплектующих. В систему входят пьезокерамические кольца (преобразуют электрические колебания в механические), бустер (регулирует амплитуду колебаний) и нож из специального титанового сплава. При этом на рабочий инструмент-нож наносится износостойкое нитрид-титановое покрытие.

«Раньше на „Белшине“ для резки полотна резины использовали американское оборудование, в том числе ультразвуковые ножи, — рассказал директор Института технической акустики Василий Рубаник. — Когда ножи из-за больших циклических нагрузок начали выходить из строя, бобруйчане закупили аналогичное китайское оборудование, которое чуть дешевле, но часто ломается: через неделю или месяц эксплуатации. И тогда представители „Белшины“ обратились в наш институт».

В перспективе институт готов поставлять ультразвуковые системы в страны СНГ: на шинные предприятия, организации пищепрома, добавил Василий Рубаник.