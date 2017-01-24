Вечером 25 января больше часа лидер оппозиционного «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич боролся за свой автомобиль: люди, которые отказались представиться, приехали с эвакуатором забирать машину. Под напором журналистов оппозиционер добился, чтобы ему показали документы, как оказалось, судебные исполнители.

Как рассказал порталу TUT.BY сам политик, точную причину изъятия машины ему так и не назвали. Явно за неоплаченные штрафы за участия в акциях. Но какие именно, замечает Дашкевич, ему не понятно.



«Гудбай, ластаўка, ты добра адпрацавала!» — позже написал Дашкевич в соцсетях. Фото: twitter.com/ZmDashkevich

«У дакуменце былі пазначаны нейкія судовыя пастановы — каля пяці. Звычайна адна пастанова 1050 рублёў [штрафу]. Аднак цягам году былі аплочаныя дзясяткі такіх пастаноў. Сябры дапамагаюць — іначай я бы ўжо даўно ў турму прасіўся! За якую суму забіраюць напісана не было», — рассказал Дмитрий Дашкевич.

По словам оппозиционера, все могло пройти «по-человечески», если бы исполнители сразу объяснились. Вместо этого они хранили молчание и заблокировали все выезды из двора.

— Толькі калі журналісты набеглі ды здымалі з усіх бакоў, яны здаліся. Па гэтай жа прычыне і быў канфлікт! Каб усё рабілася па-людску, прыйшлі з дакументам на канфіскацыю — ну, зразумела, рабіце сваю справу! Праз гадзіну прыбегла нейкая начальніца аддзелу, толькі яна паказала паперку. Ацанілі машыну у прыкладна 12 тысяч рублёў - і пацягнулі сабе.

В ближайшие дни политик намерен разобраться, за какие штрафы забрали машину, и что предпринимать дальше.

Тем временем в начале января отдел принудительного исполнения Первомайского района Минска наложил арест на частный дом оппозиционной активистки Ольги Николайчик из-за не уплаченных ею штрафов на сумму 4,2 тысячи рублей за участие в уличных акциях — в том числе сбор подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности.

Похожая история произошла с пенсионеркой Ниной Багинской в прошлом году. Ее дачный участок и домик были арестованы и выставлены на торги из-за неуплаты ею штрафов за участие в акциях оппозиции. В мае в минской квартире Багинской, где живут ее дети, судебные исполнители также конфисковали бытовую технику.

Уже полтора года милиция практически не задерживает участников несанкционированных акций. Вместо этого им выписываются административные протоколы, которые приводят к многократным штрафам.