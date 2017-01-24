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У Дашкевича судебные исполнители забрали машину за неоплаченные штрафы после участия в акциях
25.01.2017 19:27 — Новости Экономики | Tut.by
Вечером 25 января больше часа лидер оппозиционного «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич боролся за свой автомобиль: люди, которые отказались представиться, приехали с эвакуатором забирать машину. Под напором журналистов оппозиционер добился, чтобы ему показали документы, как оказалось, судебные исполнители.
Как рассказал порталу TUT.BY сам политик, точную причину изъятия машины ему так и не назвали. Явно за неоплаченные штрафы за участия в акциях. Но какие именно, замечает Дашкевич, ему не понятно.
«У дакуменце былі пазначаны нейкія судовыя пастановы — каля пяці. Звычайна адна пастанова 1050 рублёў [штрафу]. Аднак цягам году былі аплочаныя дзясяткі такіх пастаноў. Сябры дапамагаюць — іначай я бы ўжо даўно ў турму прасіўся! За якую суму забіраюць напісана не было», — рассказал Дмитрий Дашкевич.
По словам оппозиционера, все могло пройти «по-человечески», если бы исполнители сразу объяснились. Вместо этого они хранили молчание и заблокировали все выезды из двора.
— Толькі калі журналісты набеглі ды здымалі з усіх бакоў, яны здаліся. Па гэтай жа прычыне і быў канфлікт! Каб усё рабілася па-людску, прыйшлі з дакументам на канфіскацыю — ну, зразумела, рабіце сваю справу! Праз гадзіну прыбегла нейкая начальніца аддзелу, толькі яна паказала паперку. Ацанілі машыну у прыкладна 12 тысяч рублёў - і пацягнулі сабе.
В ближайшие дни политик намерен разобраться, за какие штрафы забрали машину, и что предпринимать дальше.
Тем временем в начале января отдел принудительного исполнения Первомайского района Минска наложил
Похожая история произошла с пенсионеркой Ниной Багинской в прошлом году. Ее
Уже полтора года милиция практически не задерживает участников несанкционированных акций. Вместо этого им выписываются административные протоколы, которые приводят к многократным штрафам.
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По словам оппозиционера, все могло пройти "по-человечески", если бы исполнители сразу объяснились. Вместо этого час они хранили молчание и заблокировали все выезды...
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