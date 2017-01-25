Алина работала над однокомнатной квартирой площадью 44 кв.м, из них 23 кв.м занимает жилая комната. Квартира находится в одной из новостроек Бреста . Будущий интерьер создавался для молодой девушки-студентки, которая просила выделить в квартире полноценное спальное место, зону для подготовки к экзаменам в университете, а также пространство для принятия гостей.

Перепланировка в квартире не делалась, однако менялась вся электропроводка, сантехнические коммуникации. Из черновых работ еще выравнивались стены и потолки, — рассказала Алина.

По стилевому направлению заказчица не просила ничего конкретного. Она лишь обозначила, что это должен быть современный стиль с яркими акцентами. Современные стили, какой-нибудь экшн она сразу отбросила, попросив чего-то простого. Поэтому я предложила светлый вариант с небольшим количеством ярких акцентов.

— Я предлагала заказчице вместо большой кровати установить раскладной диван или любую другую траснформер-конструкцию, однако она напрочь отказалась. Так как квартира однокомнатная и спрятать кровать негде, я боялась, что в будущем заказчице будет не удобно, что все гости видят ее спальное место, садятся на него.

Итак, начнем с прихожей. Она небольшая, поэтому сюда вместился стандартный набор мебели: шкаф с раздвижными дверями с ярким принтом, место для зеркала и две банкетки. Стены в прихожей оформлены в обои и декоративную штукатурку. Цвет стен хорошо сочетается с принтом на фасаде шкафа. Интерьер выглядит цельным. На полу выложена плитка нейтрального бежевого цвета.

Передвигаемся в спальню-гостиную. Мы видим полноценную двуспальную кровать, которая, собственно, и забирает на себя половину комнаты. Спальная зона выделена гипсокартонным коробом, обрамленным светильниками на потолке. Заметим, что нулевой потолок здесь просто выровнен и заштукатурен, второй уровень — это гипсокартонный короб, который есть не только над кроватью, но и по периметру всей комнаты.

Стены во всей комнате оформлены в декоративную штукатурку и краску белого и бирюзового цвета. На полу паркетная доска. Напротив места для сна выделена зона TV. Также дизайнер нашла место для длинного рабочего стола, где заказчица сможет выполнять университетские задания. Здесь же у нас зона туалетного столика. Также в спальне есть шкаф с зеркальным фасадом, который сливается с зеркалом на стене. Вместе получается хороший расширяющий эффект.

По отделочным материалам в кухне все просто: на полу — плитка, стены оформлены в декоративную штукатурку и фотообои, потолок, опять же, в два уровня. Первый просто оштукатурен, второй — короб из гипсокартона.

— Кухню мы сделали Г-образную с примыкающей барной стойкой. Здесь уже цветовая гамма не такая девичья, все очень строгое и монохромное. Мы выделили место для полноценной обеденной группы, чтобы хозяйке было где принимать гостей.

— Как в Минске, так и в Бресте у людей есть стереотипное мнение, что дизайнер — это дорого, и что можно обойтись без него. На сам деле, когда человек заказывает дизайн-проект, он экономит свои же деньги. Звучит парадоксально, но это так. При разработке дизайн-проекта подсчитывается конкретное количество строительных материалов. Нет такого, что остаются потом излишки, или чего-то вдруг не хватило.

Например, покупают люди плитку, ориентируясь на площадь помещения. Выкладывают они ее через месяц-два после покупки. Выясняется, что плитки не хватает. Возвращаются в магазин, а такой уже нет. Что делать? Ждать следующей поставки, которая будет отличатся по оттенку. Если есть дизайн-проект, таких «косяков» не возникает. С ним экономится и время, и деньги.

В Бресте дизайн-проект заказывают разные люди. Сложно определить какой-то один образ. Например, у меня большинство заказчиков — это либо россияне, либо молодые пары из Бреста, которые только-только начинают семейную жизнь.

Я бы не сказала, что в Бресте много дизайнеров, но хороших можно пересчитать по пальцам. У нас много тех, кто закончил трехмесячные курсы и считает себя дизайнером. Этого слишком мало, чтобы профессионально заниматься интерьером. Я, например, по образованию архитектор, плюс у меня художественная школа за плечами.

Фото:Павел Садовский, рендеры: авторская работа Алины Жучко