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Секреты дизайнеров. Алина из Бреста рассказала, как нужно обустраивать «однушку» и почему после трех месяцев курсов ты не дизайнер
26.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Алина работала над однокомнатной квартирой площадью 44 кв.м, из них 23 кв.м занимает жилая комната. Квартира находится в одной из новостроек Бреста. Будущий интерьер создавался для молодой девушки-студентки, которая просила выделить в квартире полноценное спальное место, зону для подготовки к экзаменам в университете, а также пространство для принятия гостей.
— Я предлагала заказчице вместо большой кровати установить раскладной диван или любую другую траснформер-конструкцию, однако она напрочь отказалась. Так как квартира однокомнатная и спрятать кровать негде, я боялась, что в будущем заказчице будет не удобно, что все гости видят ее спальное место, садятся на него.
По стилевому направлению заказчица не просила ничего конкретного. Она лишь обозначила, что это должен быть современный стиль с яркими акцентами. Современные стили, какой-нибудь экшн она сразу отбросила, попросив чего-то простого. Поэтому я предложила светлый вариант с небольшим количеством ярких акцентов.
Перепланировка в квартире не делалась, однако менялась вся электропроводка, сантехнические коммуникации. Из черновых работ еще выравнивались стены и потолки, — рассказала Алина.
Итак, начнем с прихожей. Она небольшая, поэтому сюда вместился стандартный набор мебели: шкаф с раздвижными дверями с ярким принтом, место для зеркала и две банкетки. Стены в прихожей оформлены в обои и декоративную штукатурку. Цвет стен хорошо сочетается с принтом на фасаде шкафа. Интерьер выглядит цельным. На полу выложена плитка нейтрального бежевого цвета.
Передвигаемся в спальню-гостиную. Мы видим полноценную двуспальную кровать, которая, собственно, и забирает на себя половину комнаты. Спальная зона выделена гипсокартонным коробом, обрамленным светильниками на потолке. Заметим, что нулевой потолок здесь просто выровнен и заштукатурен, второй уровень — это гипсокартонный короб, который есть не только над кроватью, но и по периметру всей комнаты.
Стены во всей комнате оформлены в декоративную штукатурку и краску белого и бирюзового цвета. На полу паркетная доска. Напротив места для сна выделена зона TV. Также дизайнер нашла место для длинного рабочего стола, где заказчица сможет выполнять университетские задания. Здесь же у нас зона туалетного столика. Также в спальне есть шкаф с зеркальным фасадом, который сливается с зеркалом на стене. Вместе получается хороший расширяющий эффект.
— Кухню мы сделали Г-образную с примыкающей барной стойкой. Здесь уже цветовая гамма не такая девичья, все очень строгое и монохромное. Мы выделили место для полноценной обеденной группы, чтобы хозяйке было где принимать гостей.
По отделочным материалам в кухне все просто: на полу — плитка, стены оформлены в декоративную штукатурку и фотообои, потолок, опять же, в два уровня. Первый просто оштукатурен, второй — короб из гипсокартона.
— Как в Минске, так и в Бресте у людей есть стереотипное мнение, что дизайнер — это дорого, и что можно обойтись без него. На сам деле, когда человек заказывает дизайн-проект, он экономит свои же деньги. Звучит парадоксально, но это так. При разработке дизайн-проекта подсчитывается конкретное количество строительных материалов. Нет такого, что остаются потом излишки, или чего-то вдруг не хватило.
Например, покупают люди плитку, ориентируясь на площадь помещения. Выкладывают они ее через месяц-два после покупки. Выясняется, что плитки не хватает. Возвращаются в магазин, а такой уже нет. Что делать? Ждать следующей поставки, которая будет отличатся по оттенку. Если есть дизайн-проект, таких «косяков» не возникает. С ним экономится и время, и деньги.
В Бресте дизайн-проект заказывают разные люди. Сложно определить какой-то один образ. Например, у меня большинство заказчиков — это либо россияне, либо молодые пары из Бреста, которые только-только начинают семейную жизнь.
Я бы не сказала, что в Бресте много дизайнеров, но хороших можно пересчитать по пальцам. У нас много тех, кто закончил трехмесячные курсы и считает себя дизайнером. Этого слишком мало, чтобы профессионально заниматься интерьером. Я, например, по образованию архитектор, плюс у меня художественная школа за плечами.
Фото:Павел Садовский, рендеры: авторская работа Алины Жучко
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Секреты дизайнеров. Алина из Бреста рассказала, как нужно обустраивать «однушку» и почему после трех месяцев курсов ты не дизайнер
Что это мы смотрим проекты только минских дизайнеров? Пора узнать, чем живут творцы обстановки в регионах! Итак, город — Брест, дизайнер — Алина Жучко, студия House of...
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