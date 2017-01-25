Отказ от доведения до предприятий валовых показателей, похоже, оказал благотворное влияние на реальный сектор, который в 2016 году меньше прежних лет работал на склад.



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Промышленное производство к концу года заметно подтянулось и по итогам года не дотянуло всего 0,4% до уровня 2015 года (еще по итогам января-сентября отставание составляло 1,7%), но запасы складов остаются на высоком уровне в целом ряде ключевых отраслей. По данным Белстата, острее всего проблема — в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,4 раза превысило среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), транспортных средств и оборудования (в 1,7 раза), машин и оборудования (в 1,6 раза).

За декабрь 2016 года запасы готовой продукции на складах промпредприятий снизились на 76,6 млн рублей и на 1 января составили 3,660 млрд рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 66,9% против 68,7% в 2015-м году.

При этом по отдельным позициям запасы уже больше года превышают объем производства за несколько месяцев. Рекордсмен многих месяцев здесь — запасы складов шуб. И хотя уже середина холодного сезона, на 1 января их число снизилось незначительно, до 10,042 тысячи шуб (позиция «предметы и аксессуары одежды из натурального меха (кроме головных уборов»), что в 24,8 раза превышает среднемесячный объем производства.

На складах производителей остается большое количество обуви (3,1 млн пар, в 4,9 раза больше среднемесячного объема производства), подшипников (1,4 млн штук, в 12,7 раза больше среднемесячного выпуска), велосипедов (20,2 тысячи штук, в 4,4 раза больше, причем в декабре эта продукция, зимой не востребованная, вообще не выпускалась).

В целом сезонность традиционно заметно влияет на объемы запасов складов. К примеру, к концу года заметно снижаются запасы телевизоров. Минимальные запасы в нынешнем году у белорусского автопрома. К примеру, запасы тракторов, достигавшие в 2013 году 10 тысяч, накануне сельхозсезона весьма скромные — 3,1 тысячи штук.

Несмотря на то, что фармпроизводство оказалось среди отраслей, где запасы складов довольно значительны, информацию по видам медпрепаратов Белстат в основном ежемесячном статсборнике не приводит. При этом сообщается, что в 2016 году производство антибиотиков выросло на 11,15%, составив 167,7 млн рублей; гормональных препаратов — на 3,4% до 23,7 млн рублей; иммунных сывороток и вакцин — на 87,8% до 11,3 млн рублей; лекарств, содержащих алкалоиды или их производные, витаминов и других лекарств — на 1,6% до 645,6 млн рублей. Эксперты обращают внимание на то, что высокий уровень запасов складов лекарств также носит ярко выраженный сезонный характер — в период роста заболеваемости ОРВИ потребление лекарств возрастает на 30−50%.