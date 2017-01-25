﻿ Более 40 тысяч ИП прекратили свою деятельность в 2016 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Более 40 тысяч ИП прекратили свою деятельность в 2016 году

26.01.2017 09:23 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По данным Национального статистического комитета, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси за прошлый год сократилось на 3,1%. Число юрлиц выросло на 0,7%.

На 1 января 2017 года в Беларуси действовало 247,6 тысяч ИП и 142,6 тысячи юридических лиц. За минувший год было зарегистрировано 10 781 юридическое лицо, 8 996 - было ликвидировано.

Наибольшее количество юрлиц находится в Минске — 50 742 (за год их число выросло на 3,1%). В Минской области — 26471 (+0,8%), в Брестской — 14 595 (+0,1%), Гомельской — 13 888 (минус 1,4%), Витебской — 13 169 (- 3%), Могилевской — 12 130 (-0,1%), Гродненской — 11 615 (-1,2%).

При этом сокращение числа ИП наблюдалось в течение 2016 года во всех регионах страны. Наибольшее количество ИП приходится на Минск — 79 916 (минус 0,4% к числу прошлого года). В Минской области юрлиц 37 403 (минус 0,5%), в Брестской — 32 667 (- 3,9%), Гомельской — 26 832 (-3,4% меньше), Гродненской — 25 519 (минус 7,8%), Витебской — 22 228 (минус 8,3%), Могилевской — 23 060 (минус 4,1%).

В 2016 году всего было зарегистрировано 34 190 предпринимателей, прекратили свою деятельность 41 517.

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,7% в общем количестве действующих организаций (на 1 января 2016 года — 12,9%). Из 142,6 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 33,5 тыс. (23,5% общего количества), в сфере услуг — 109,1 тыс. (76,5%).

Напомним, что под Новый год власти нескольких белорусских регионов приняли решение поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Экономисты смысла в этом шаге не видят и называют это проявлением политики по вытеснению ИП с рынка. 

На 30 января в Минэкономики запланировано очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности ИП. На нем будут обсуждаться вопросы обращения с отходами, а также проект народного документа, принять который предлагает Анатолий Шумченко. Его разработали в ноябре прошлого года и предлагают принять в качестве альтернативы спорному для ИП президентскому указу №222.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Национального статистического комитета, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси за прошлый год сократилось на 3,1%. Число юрлиц выросло на 0,7%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Велосипеды, лекарства, шубы: что лежит на складах производителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика