По данным Национального статистического комитета, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси за прошлый год сократилось на 3,1%. Число юрлиц выросло на 0,7%.

На 1 января 2017 года в Беларуси действовало 247,6 тысяч ИП и 142,6 тысячи юридических лиц. За минувший год было зарегистрировано 10 781 юридическое лицо, 8 996 - было ликвидировано.

Наибольшее количество юрлиц находится в Минске — 50 742 (за год их число выросло на 3,1%). В Минской области — 26471 (+0,8%), в Брестской — 14 595 (+0,1%), Гомельской — 13 888 (минус 1,4%), Витебской — 13 169 (- 3%), Могилевской — 12 130 (-0,1%), Гродненской — 11 615 (-1,2%).

При этом сокращение числа ИП наблюдалось в течение 2016 года во всех регионах страны. Наибольшее количество ИП приходится на Минск — 79 916 (минус 0,4% к числу прошлого года). В Минской области юрлиц 37 403 (минус 0,5%), в Брестской — 32 667 (- 3,9%), Гомельской — 26 832 (-3,4% меньше), Гродненской — 25 519 (минус 7,8%), Витебской — 22 228 (минус 8,3%), Могилевской — 23 060 (минус 4,1%).

В 2016 году всего было зарегистрировано 34 190 предпринимателей, прекратили свою деятельность 41 517.

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,7% в общем количестве действующих организаций (на 1 января 2016 года — 12,9%). Из 142,6 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 33,5 тыс. (23,5% общего количества), в сфере услуг — 109,1 тыс. (76,5%).

Напомним, что под Новый год власти нескольких белорусских регионов приняли решение поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Экономисты смысла в этом шаге не видят и называют это проявлением политики по вытеснению ИП с рынка.