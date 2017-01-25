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В январе—ноябре 2016 года вырос экспорт и снизился импорт услуг
26.01.2017 07:31 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 января. По данным Белстата, экспорт услуг в январе—ноябре 2016 года, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 6 млрд 109,7 млн долларов США и по сравнению с январем—ноябрем 2015 года увеличился на 1,7%. Импорт услуг составил 3 млрд 892,3 млн долларов, снизившись на 2,4%. Положительное сальдо составило 2 млрд 217,4 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года — 2 млрд 20,5 млн).
Экспорт услуг в страны СНГ составил 31,1% общего объема экспорта услуг, в страны вне СНГ — 68,9%, импорт услуг из стран СНГ — 32,3% общего импорта услуг, из стран вне СНГ — 67,7%.
Экспорт транспортных услуг снизился на 2% до 2 млрд 639,5 млн долларов, импорт — на 1,8% до 1 млрд 132,2 млн долларов.
Экспорт строительных услуг вырос на 5,3% до 959,3 млн долларов, импорт — сократился на 12,2% до 817 млн долларов.
Экспорт компьютерных услуг увеличился на 20% до 828,9 млн долларов, импорт — на 18,5% до 92,1 млн долларов.
Экспорт телекоммуникационных услуг увеличился на 6,1% до 175 млн долларов, импорт — на 1,1% до 120,8 млн долларов.
Экспорт услуг в области архитектуры, инженерных и технических услуг вырос на 25,7% до 85,1 млн долларов. Импорт этих услуг также вырос — на 11,8% до 140,7 млн долларов.
Операционный лизинг: экспорт снизился на 15,7% до 85,5 млн долларов, импорт — на 3,5% до 91,9 млн долларов.
Экспорт в области использования интеллектуальной собственности вырос на 9,9% до 23,3 млн долларов, импорт — сократился на 6,9% до 107,4 млн долларов.
Финансовые услуги: экспорт уменьшился на 19,9% до 27,4 млн долларов, импорт — на 12,9% до 213,5 млн долларов.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 января. По данным Белстата, экспорт услуг в январе—ноябре 2016 года, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 6 млрд 109,7 млн долларов США и по...
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