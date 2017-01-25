﻿ В январе—ноябре 2016 года вырос экспорт и снизился импорт услуг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В январе—ноябре 2016 года вырос экспорт и снизился импорт услуг

26.01.2017 07:31 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 26 января. По данным Белстата, экспорт услуг в январе—ноябре 2016 года, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 6 млрд 109,7 млн долларов США и по сравнению с январем—ноябрем 2015 года увеличился на 1,7%. Импорт услуг составил 3 млрд 892,3 млн долларов, снизившись на 2,4%. Положительное сальдо составило 2 млрд 217,4 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года — 2 млрд 20,5 млн).

Экспорт услуг в страны СНГ составил 31,1% общего объема экспорта услуг, в страны вне СНГ — 68,9%, импорт услуг из стран СНГ — 32,3% общего импорта услуг, из стран вне СНГ — 67,7%.

Экспорт транспортных услуг снизился на 2% до 2 млрд 639,5 млн долларов, импорт — на 1,8% до 1 млрд 132,2 млн долларов.

Экспорт строительных услуг вырос на 5,3% до 959,3 млн долларов, импорт — сократился на 12,2% до 817 млн долларов.

Экспорт компьютерных услуг увеличился на 20% до 828,9 млн долларов, импорт — на 18,5% до 92,1 млн долларов.

Экспорт телекоммуникационных услуг увеличился на 6,1% до 175 млн долларов, импорт — на 1,1% до 120,8 млн долларов.

Экспорт услуг в области архитектуры, инженерных и технических услуг вырос на 25,7% до 85,1 млн долларов. Импорт этих услуг также вырос — на 11,8% до 140,7 млн долларов.

Операционный лизинг: экспорт снизился на 15,7% до 85,5 млн долларов, импорт — на 3,5% до 91,9 млн долларов.

Экспорт в области использования интеллектуальной собственности вырос на 9,9% до 23,3 млн долларов, импорт — сократился на 6,9% до 107,4 млн долларов.

Финансовые услуги: экспорт уменьшился на 19,9% до 27,4 млн долларов, импорт — на 12,9% до 213,5 млн долларов.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 января. По данным Белстата, экспорт услуг в январе—ноябре 2016 года, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 6 млрд 109,7 млн долларов США и по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Секреты дизайнеров. Алина из Бреста рассказала, как нужно обустраивать «однушку» и почему после трех месяцев курсов ты не дизайнер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика