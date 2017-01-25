ГРОДНО, 26 янв — Sputnik. По Гродно стали ездить троллейбусы, которые могут опустить штанги и продолжать движение по маршруту, где не проложены специальные провода, сообщает корреспондент Sputnik. Первый в Беларуси маршрут для бесконтактных электромашин запустили в областном центре среду.



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Новый маршрут свяжет Девятовку и Вишневец. Благодаря бесконтактным троллейбусам не пришлось тратиться на строительство контактных линий — их нет на половине маршрута.

Они такие же, как обычные троллейбусы, только дополнительно оборудованы накопителями электрической энергии. За счет этого мест для пассажиров в троллейбусе меньше, зато теплее. Заряда аккумуляторов хватает на 15 километров. Батарея заряжается по ходу движения троллейбуса, так что дополнительных подстанций не требуется.



© Sputnik / Антон Климко С виду это обычный троллейбус, но он может опустить штанги, отключиться от сети и 15 км ехать по городской улице, где не построены троллейбусные линии

Чтобы аккумулятор зарядился полностью, достаточно 25 минут, рассказал водитель службы организации движения УГП "Гродненское троллейбусное управление" Руслан Муслицкий.

Длина всего маршрута — 25 километров. Часть пути троллейбусы едут с поднятыми штангами, от контактной сети, и почти 14 километров — на автономном ходу.

Кабина водителя оборудована дополнительной кнопкой, так что опускает и поднимает штанги водитель на остановках во время посадки-высадки пассажиров, не выходя из троллейбуса. Это займет не более 15 секунд. Кроме того в кабине установлен индикатор, чтобы определять процент заряда батареи.



© Sputnik / Антон Климко Новый маршрут свяжет Девятовку и Вишневец

К слову, бесконтактные троллейбусы собирали на "Белкоммунмаш", "начинка" — российского производства, накопитель электрической энергии — японской фирмы Toshiba, рассчитан на 10 лет эксплуатации. Всего в городе пять автономных троллейбусов, но по маршруту поедут только четыре, пятый — резервный.

По словам генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Владимира Короля, интерес к бесконтактным троллейбусам проявляют страны-соседи — Россия и Украина. Пока в качестве эксперимента один автономный троллейбус курсирует в Гомеле. Но Гродно — первый, где создан целый маршрут.



© Sputnik / Антон Климко Первыми пассажирами гродненского бесконтактного троллейбуса стали мэр Гродно Мечислав Гой (слева) и генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Владимир Король

Идея создания бесконтактных троллейбусов возникла еще полтора года назад. Ее инициатором выступил мэр города Гродно Мечислав Гой. В будущем из центра города планируется убрать контактные троллейбусные сети и запустить еще несколько маршрутов для автономных троллейбусов.