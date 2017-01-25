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Белорусская правительственная делегация в Туркменистане проведет мониторинг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината

26.01.2017 10:06 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 26 января. Правительственная делегация Беларуси во главе с вице-премьером Анатолием Калининым 25 января прибыла в Туркменистан, сообщает пресс-служба Совета министров.

Целью визита является мониторинг реализации проектов по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината, Центра белорусской техники и комплекса зданий белорусской дипмиссии в Ашхабаде, а также "обсуждение вопросов расширения двустороннего сотрудничества".

В состав делегации вошли министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый и др.

"Белорусская сторона проведет переговоры на высоком уровне. В частности запланированы встречи с руководством Кабинета министров Туркменистана, государственного концерна "Туркменхимия", Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана", — отметили в пресс-службе.

В сентябре 2016 года Минск и Ашхабад обвинили друг друга в невыполнении обязательств при строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината. 3 октября Анатолий Калинин заявил, что комбинат по добыче калия будет введен в эксплуатацию в марте 2017 года.

В ноябре правительство предоставило "Беларусбанку" гарантии по кредиту на 25 млн долларов для своевременной реализации проекта.

Проектирование и строительство под ключ ГОК мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год на базе Гарлыкского месторождения калийных солей в Лебапском велаяте Туркменистана осуществляется в рамках реализации контракта, заключенного в 2010 году между ОАО "Белгорхимпром" и государственным концерном "Туркменхимия".

Комплекс строится на базе Гарлыкского месторождения калийных солей на площади более 100 га. ГОК будет производить ежегодно 0,6 млн тонн гранулированного хлорида калия и 0,8 млн тонн — мелкозернистого.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 января. Правительственная делегация Беларуси во главе с вице-премьером Анатолием Калининым 25 января прибыла в Туркменистан, сообщает пресс-служба Совета...

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