Один из самых динамично развивающихся частных бизнесов Беларуси «Бремино групп», застолбивший за собой транзитную логистическую инфраструктуру внутри Беларуси, теперь «прощупывает» коридоры на европейский рынок.



Фото: bremino.by

Национальный логистический оператор, задачей которого является обслуживание транзитных потоков между Европой и Азией, подписал на этой неделе меморандум о сотрудничестве с Вентспилсским свободным портом. Он предполагает совместную работу по обеспечению для «Бремино групп» транспортных коридоров через Балтику на Европу.

Как сообщает ventasbalss.lv , переговоры о возможном сотрудничестве стороны начали в прошлом году во время визита в Беларусь руководства латвийского порта. В ходе ответной поездки представители «Бремино групп» во главе с его совладельцем Александром Зайцевым не только подписали меморандум, но и изучили работу нескольких терминалов порта — Eurohome Latvija и Noord Natie Ventspils Terminals.

«Бремино групп» была создана в 2013 году с целью создания транзитной логистической инфраструктуры на территории Беларуси. О серьезности этого бизнеса, который в короткие сроки сумел заполучить важные участки под перевалочные объекты, говорит тот факт, что среди его соучредителей фигурируют известные бизнесмены Алексей Олексин и Николай Воробей. Их равноправным партнером стал ранее не так хорошо известный Александр Зайцев. Александра Зайцева называют представителем интересов в Беларуси эмиратской компании Sohra Group. Арабская компания на протяжении многих лет занимается дистрибуцией продукции белорусского машиностроения и шин на Ближнем Востоке и в Африке, а в прошлом году «прогремела» в связи с покупкой футбольного клуба «Динамо-Брест».

С целью развития транзитной инфраструктуры за «Бремино групп» закреплены три объекта, которые он должен спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию. Это торгово-логистические комплексы «Бремино-Брузги» (7 га, 10 тыс. кв.м. складских помещений), «Бремино-Берестовица» (10 га, 5 тыс. кв. м. складских помещений) и «Бремино-Орша» (230 га, 190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс.кв.м. производственных площадей). Последняя площадка перешла к «Бремино групп» в 2015 году «по наследству» от менее удачливого претендента — компании «ИПЛ Комплекс». «ИПЛ Комплекс» связывали с Александром Садовым и его украинскими партнерами. Но в 2015 году своим указом Александр Лукашенко передал право застраивать этот объект «Бремино групп». В конце 2016 года «ИПЛ Комплекс» была исключена из состава резидентов СЭЗ «Витебск».

На данный момент «Бремино групп» реализовала один из трех проектов. В декабре прошлого при присутствии гродненского губернатора Владимира Кравцова был открыт логистический центр «Бремино- Брузги».

Ключевым объектом в выстраиваемой сегодня оператором сети торгово-логистических центров должен стать громадный комплекс в Болбасово. Своими силами и ресурсами его сложно поднять, поэтому ведутся активные переговоры о привлечении стратегического партнера. Одно время предпринимались попытки заинтересовать возможностями комплекса под Оршей китайского оператора China Merchants Group, а в 2016 году прошли встречи с другим не менее известным игроком на этом рынке — эмиратским конгломератом DP World.