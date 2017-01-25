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Покупательная способность белорусского экспорта за 11 месяцев 2016 года сократилась на 6,2%
26.01.2017 10:48 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 января. В январе—ноябре 2016 года для Беларуси сложились неблагоприятные ценовые условия внешней торговли: снижение соответствующего индекса составило 6,3%. Индекс покупательной способности экспорта снизился на 6,2%, сообщил Национальный статистический комитет.
Такая тенденция наблюдалась и в 2015 году. Покупательная способность экспорта в 2015 году сократилась на 12,7%.
Уменьшение стоимостного объема экспорта в январе—ноябре 2016 года обусловлено падением средних цен экспортируемых товаров, импорта — средних цен и физических объемов импортируемых товаров. По сравнению с январем—ноябрем 2015 года средние цены экспорта снизились на 13,4%, импорта — на 7,6%. Товарная масса экспорта увеличилась на 0,1%, импорта — уменьшилась на 3,2%.
Вместе с тем зафиксировано увеличение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 17,4% при снижении цен на 3,9%. Экспорт промежуточных товаров сократился на 5,2%, энергетических — на 18,8%. Экспорт прочих промежуточных товаров увеличился на 3,1%.
Снижение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 16,9%, в том числе энергетических — на 23,6%. Экспортные цены на потребительские товары уменьшились на 4,7%, в то время как объем экспорта вырос на 9,2%. Снижение цен зафиксировано в том числе на продовольственные товары на 4,4% при росте экспорта на 0,6%. На непродовольственные товары цены уменьшились на 5,4%, а экспорт вырос на 25,7%.
"В январе—ноябре 2016 года степень товарной концентрации экспорта характеризовалась как низкая. Показатель товарной концентрации экспорта составил 790, в то время как в январе—ноябре 2015 года данный показатель имел среднее значение и составлял 1.158. Снижение показателя связано с уменьшением доли минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки в общем объеме экспорта", — отмечает Белстат.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 января. В январе—ноябре 2016 года для Беларуси сложились неблагоприятные ценовые условия внешней торговли: снижение соответствующего индекса составило...
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