В таких молодых динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов, — считает глава государства. — Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства».

Президент обратил внимание на тот факт, что в этом зале находятся люди, разработки которых уже внедрены и показывают высокие результаты в важных и востребованных сферах жизни нашего общества.

«Присутствие здесь и совсем молодых ученых означает, что у нас создано немало возможностей для достижения успеха в любом возрасте. Нужно только приложить труд и талант», — заметил глава государства.

Год науки должен стать знаковым и по-настоящему переломным, заявил президент.

Науку часто сравнивают с океаном — стихией, во многом неизведанной, но открывающей перед человеком тысячи возможностей. «И правда, в бурлящем потоке поиска и открытий победителем станет лишь тот, кто, смело выходя за границы стандартного, идет новыми тропами и путями. Только поставив перед собой высокую, возможно, невыполнимую цель, можно приблизиться к чему-то действительно важному», — убежден Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что именно такие цели ставят перед собой настоящие ученые, в том числе и люди, собравшиеся в этом зале.

Сегодня у ученых действительно торжественный день и нерядовое событие — вручение диплома доктора или аттестата профессора. По словам президента, церемония имеет особую значимость для Беларуси. «Она фактически открывает объявленный в стране Год науки. Год, который призван стать для этой сферы знаковым и по-настоящему переломным. Речь идет не о каких-то масштабных мероприятиях или новых открытиях. Все это, конечно, существенно. Но что гораздо важнее — в этот год мы должны придать отрасли новое звучание, качественно обновить ее структуру», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к ученым, он подчеркнул: «Все вы уже проявили себя и заслужили высокую оценку коллег. Дерзайте, творите, изобретайте и если продукт вашего творчества будет конкурентоспособным, вы можете рассчитывать на полную поддержку и мою, и государства. Пусть признание будет стимулом для новых научных побед и свершений, и непременно в нашей родной Беларуси, где выстроена и постоянно совершенствуется система государственной поддержки науки и ученых».