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Андрей Кобяков считает возможным нарастить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов

26.01.2017 13:20 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 26 января. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает возможным нарастить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов. Об этом он заявил 26 января в Минске на встрече с главой правительства Сербии Александром Вучичем.

Кобяков отметил, что за семь лет в рамках режима свободной торговли товарооборот Беларуси и Сербии увеличился почти в пять раз, превысив в 2015 году 250 млн долларов. "В 2016 году в условиях непростой экономической ситуации наши показатели значительно снизились. Однако потенциал экономик позволяет выйти на более интенсивный уровень экономического взаимодействия. Нарастить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов в ближайшие годы — это реальная планка двустороннего сотрудничества", — цитирует премьера пресс-служба правительства.

В связи с этим Кобяков предложил Сербии переходить к углубленному инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству с Беларусью. По словам премьер-министра, совместные предприятия и проекты позволят использовать преимущества каждой из сторон и получить большую прибыль. Он также предложил выходить на прямые поставки товаров между странами, минуя посредников, в том числе путем создания совместных торгово-инвестиционных компаний, сборочных производств.

"Беларусь нацелена на долгосрочное сотрудничество с Сербией. Со своей стороны мы стремимся учитывать интересы Сербии и обеспечить максимальную локализацию совместно произведенного продукта", — добавил Кобяков.

Он уверен, что "по многим направлениям страны составляют серьезную конкуренцию западным компаниям", что выгодно для Сербии. Беларусь же готова к реализации проекта по совместному производству пожарных машин на базе шасси Минского автозавода, а также заинтересована в создании международного холдинга по производству автокомпонентов на базе предприятий "Белавтогаз" и "ПетарДрапшин", подчеркнул глава правительства.

Вучич, по информации пресс-службы, поддержал Кобякова в том, что странам стоит сосредоточиться на экономических вопросах. В частности, он предложил сосредоточиться на том, чтобы достичь 500-миллионого товарооборота в 2019 году.

Стоит отметить, что в 2016 году ситуация в двусторонней торговле резко ухудшилась. По данным Белстата, в январе—ноябре белорусско-сербский товарооборот составил 102,8 млн долларов, снизившись к аналогичному периоду 2015 года на 57,2%. При этом объем белорусского экспорта снизился почти в четыре раза — на 74,4%, импорта из Сербии — на 30,7%. По итогам 11 месяцев прошлого года во внешней торговле с Сербией сложилось отрицательное сальдо в 28,4 млн долларов.

Премьер-министр Сербии находится в Беларуси с официальным визитом 26—27 января.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 января. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает возможным нарастить товарооборот с Сербией до 500 млн долларов. Об этом он заявил 26 января в Минске...

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