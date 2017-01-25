На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 января прошли очередные торги валютами. Рубль ослаб к корзине валют на 0,08%.

Курс доллара вырос на BYN0,0035 — до 1,9321 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0065 — до 2,0741 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN0,0211 — до 3,2401 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.