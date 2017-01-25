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Илон Маск придет в Беларусь?
26.01.2017 14:51 — Новости Экономики | БДГ
Известный американский миллиардер, бизнесмен, изобретатель и инвестор построит «мировое метро», которое пройдет через Минск.
В сентябре 2016 года возле Лас-Вегаса началось строительство тестовой трассы по очередному революционному проекту Илона Маска: пассажиров, по задумке, в разные уголки планеты будет перевозить скоростной поезд. Поезд будет быстрее самолета и дешевле простых локомотивов. Поезда будут работать от солнечной энергии. Проект получил название Hyperloop и может затронуть нашу страну.
Как
Первая схема «мирового метро» появилась еще в 2008 году. Среди станций есть и Минск, который находился синей ветке, ведущей в Италию. В более новом варианте карты метро Минск - пересадочная станция, через которую будут проходить сразу две ветки. Есть и другой вариант карты, на котором также присутствует Минск.
Сам изобретатель уже давно заявил, что не будет заниматься реализацией проекта напрямую, поэтому строительство лежит на плечах энтузиастов. Впрочем, Маск за реализацией присматривает.
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Известный американский миллиардер, бизнесмен, изобретатель и инвестор построит «мировое метро», которое пройдет через Минск.
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