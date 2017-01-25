Несмотря на многолетнюю борьбу белорусских властей со складскими запасами, проблема остается актуальной.

Как пишет tut.by , в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в 2,4 раза превышен среднемесячный объем производства, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), транспортных средств и оборудования (в 1,7 раза), машин и оборудования (в 1,6 раза).

В 24,8 раза превышает среднемесячный объем производства запасы по позиции «предметы и аксессуары одежды из натурального меха (кроме головных уборов)».

Большими остаются складские запасы обуви 3,1 млн пар, в 4,9 раза больше среднемесячного объема производства), подшипников (1,4 млн штук, в 12,7 раза больше среднемесячного выпуска), велосипедов (20,2 тысячи штук, в 4,4 раза больше.

Ранее сообщалось, что в промышленности складские запасы по-прежнему имеют место быть, хотя в Миноблисполкоме в ноябре прошлого года бодро рапортовали о том, что запасы все же снижаются. При этом объем готовой продукции предприятий только Минской области на складах достигал 788 млн рублей или 89,3% от среднемесячного объема, то есть говорить о том, что проблема решилась - нельзя.

Сообщалось также, что высокие темпы разгрузки складов демонстрировали ряд предприятий легкой промышленности ОАО «Свiтанак» (Жодино), ОАО «Купалинка» (Солигорск), ЗАО «Калинка» (Солигорск).

Что касается промышленности, то тут рекордсменами по запасам готовой на конец прошлого года были ОАО «БелАЗ» в денежном выражении они составляют около 200 млн рублей (почти 25% от всех запасов по области) и ЗАО «Штадлер Минск» с запасами продукции на 150 млн рублей. В пищевой промышленности лидерами по запасам готовой продукции стали производители сахара.