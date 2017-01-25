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МНС: величина "налога на тунеядцев" рассчитывалась по 2013 году

26.01.2017 15:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Величина социального сбора на финансирование государственных расходов рассчитывалась по 2013 году – тогда 20 базовых величин составляли половину от подоходного налога физлиц, сообщила в четверг во время онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании начальник управления комплексного анализа Министерства труда и социальной защиты Татьяна Юшкевич.

МНС: величина "налога на тунеядцев" рассчитывалась по 2013 году
© Pixabay.com
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Среди вопросов, заданных на конференции, был в частности о том, почему именно налог за 2015 год составляет 20 базовых величин (420 рублей), что сопоставимо с месячной зарплатой.

"Декрет (№3 "О предупреждении социального иждивенчества" – Sputnik) разрабатывался в 2014 году. Оценивались показатели 2013-го. Налог в размере 20 базовых величин на тот период был соразмерен полугодовой сумме подоходного налога с физических лиц, который был уплачен плательщиком этого налога", – сказала Юшкевич.

Она также ответила на вопрос, может ли человек, который представит документы о том, что он не пользуется социальными благами – не ездит на общественном транспорте, не обращается в поликлинику и т.д. – не платить налог, так как государство не несет расходов в данном случае.

"У нас государство дотирует социальную сферу: образование, здравоохранение, общественный транспорт, объекты социальной сферы, их множество, и культурные, спортивные объекты. Поэтому однозначно говорить, что человек ничем не пользуется, нельзя, с этим можно поспорить", – сказала представитель МНС.

По ее словам, обязанность граждан Беларуси формировать госрасходы путем уплаты налогов предусмотрена не только декретами и указами, но и Конституцией.

Согласно декрету президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (за 2015 год – 420 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин, который не пользуется социальными благами, все равно должен платить "налог на тунеядцев".

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