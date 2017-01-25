После «письма счастья» 23-летний Михаил Лыщик из Кобрина стал видеоблогером и снимает остросюжетный документальный триллер о своей борьбе с районной налоговой.

Видео: Mikhail Lyshchyk

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В 2014 году Михаил Лыщик служил в армии водителем пожарной машины и проблем не знал. Специальность хорошая, не пыльная. Да и перспективы были на гражданке продолжить работу в структуре МЧС. Однако все оказалось куда сложнее, чем он представлял. Работы не было, денег тоже. При этом Михаил — отец двух малолетних детей, а его жена работает фельдшером. Молодой человек зарегистрировался в центре занятости, но его проблемы это не решило.

«Там, где я работал до службы, меня обратно не приняли. Я решил устроится в МЧС. Оформил все бумаги, прошел медкомиссии, но мне сказали, что я им не подхожу. По какой причине? Не знаю. Я стал на учет в центре занятости. Отстоял один месяц, второй. Понял, что смысла нет. Конечно, они предлагали съездить в один колхоз, во второй, давали направления. Я за свои деньги туда приезжал, а мне говорили „нет“. То, что мне давали направление от центра занятости никаких гарантий трудоустройства не давало. Только тратил свои деньги на переезды. С армии и по сегодняшний день я нигде официально не работал», — сетует собеседник.

Учитывая продолжительный безработный статус в начале января Михаил получил «письмо счастья» из налоговой .

«Я об этом декрете ничего особо не знал. Слышал, что хотели ввести. А тут мне пришло уведомление. Я начал читать законодательство, изучил декрет, посмотрел ролики правозащитников и решил для себя, что платить налог на тунеядство не буду», — отметил молодой человек.

Михаил обратил внимание, что на извещении не было печатей, подписей информации о владельце счета, на который предлагалось перечислить деньги. Жителя Кобрина это насторожило. Сначала он тщетно пытался узнать кому принадлежит счет в отделении банка, а затем пошел в налоговую. В последнем учреждении ему устно подтвердили, что счет принадлежит им, но никакого официального документа он так и не получил. В налоговой Михаил заодно передал жалобу, которую составил по шаблону из интернета.

«Жалобу я просто передал в руки. Ее при мне не зарегистрировали и я прекрасно понимаю, что ее могли порвать. Прошло уже две недели, но ответа я так и не получил. Если так и не получу ответ, напишу жалобу в прокуратуру на бездействие должностных лиц», — пояснил собеседник.

Все происходящее он снимал на камеру своего мобильника. Вернувшись домой Михаил смонтировал ролики и выложил их на своем канале в YouTube. Самодеятельность кобринчанина понравилась интернет-пользователям. Его ролики собирают в среднем 20−25 тысяч просмотров за неделю.

Помимо борьбы за отмену Декрета № 3 Михаил в своих роликах косвенно затрагивает и другие проблемы. Такие, например, как возможность проводить видеозапись в кабинетах госучреждений.

«Говорят: „Уберите камеру“. После того, как мы снимали ролик в одном кабинете, я на следующий день опять в тот же кабинет зашел — справка нужна была. На дверях уже появилась уведомление, которое запрещает видеосъемку», — смеется собеседник.

Свою остросюжетную докудраму молодой человек планирует снимать пока не добьется отмены декрета о тунеядцах. При этом сам Михаил подал заявление о наличии подсобного хозяйства и надеется, что это станет основанием для освобождения его от налога.

«Бумагу мою приняли. На данный момент ведется проверка реально ли у меня есть это подсобное хозяйство или нет», — отметил собеседник.