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ЕБРР ожидает роста экономики Беларуси в 2017 году
26.01.2017 16:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК 26 янв — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития ожидает роста экономики Беларуси в 2017 году, заявил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев в четверг на пресс-конференции в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наш прогноз гораздо оптимистичнее, чем у других международных фининститутов. Мы ждем роста ВВП страны на 1% в этом году. Рецессия заканчивается, начинается рост, но он будет очень медленным", — сказал Гуриев.
Он добавил, что ЕБРР приветствует стремление белорусских властей к реформам для достижения устойчивого экономического роста.
Гуриев отметил, что прогноз ЕБРР для России — рост ВВП в 2017 году на 1,2%. Такой прогноз сделан на основании того, что цены на нефть будут стабильным и удержатся у отметки в 55 — 60 долларов за баррель. В то же время Гуриев добавил, что поскольку в вопросе реформ Россия пока сохраняет статус-кво, банк не видит основания для пересмотра своего прогноза.
Главный экономист также добавил, что поскольку Россия является главным торговым партнером Беларуси, этот прогноз имеет значение и для республики.
Говоря о реформах, Гуриев отметил, что ЕБРР приветствует начало реформирования пенсионной системы и отказ от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ. В то же время он обратил внимание на большую долю проблемных активов в банковской системе и подчеркнул, что белорусские власти должны уделять этому больше внимания.
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По мнению банка, ВВП страны вырастет на 1%. ЕБРР приветствует стремление властей республики к реформам.
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