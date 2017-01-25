МИНСК 26 янв — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития ожидает роста экономики Беларуси в 2017 году, заявил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев в четверг на пресс-конференции в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко ЕБРР: будем работать и с государством, и с бизнесом

"Наш прогноз гораздо оптимистичнее, чем у других международных фининститутов. Мы ждем роста ВВП страны на 1% в этом году. Рецессия заканчивается, начинается рост, но он будет очень медленным", — сказал Гуриев.

Он добавил, что ЕБРР приветствует стремление белорусских властей к реформам для достижения устойчивого экономического роста.

Гуриев отметил, что прогноз ЕБРР для России — рост ВВП в 2017 году на 1,2%. Такой прогноз сделан на основании того, что цены на нефть будут стабильным и удержатся у отметки в 55 — 60 долларов за баррель. В то же время Гуриев добавил, что поскольку в вопросе реформ Россия пока сохраняет статус-кво, банк не видит основания для пересмотра своего прогноза.

Главный экономист также добавил, что поскольку Россия является главным торговым партнером Беларуси, этот прогноз имеет значение и для республики.

Говоря о реформах, Гуриев отметил, что ЕБРР приветствует начало реформирования пенсионной системы и отказ от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ. В то же время он обратил внимание на большую долю проблемных активов в банковской системе и подчеркнул, что белорусские власти должны уделять этому больше внимания.