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ЕБРР: Евразийский союз пока не реализовал свой потенциал

26.01.2017 16:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Евразийский экономический союз еще не в полной мере реализовал свой потенциал, заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев в четверг на пресс-конференции в Минске.

ЕБРР: Евразийский союз пока не реализовал свой потенциал
© Sputnik / Виктор Толочко
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Гуриев отказался прокомментировать нефтегазовый спор, который с прошлого года ведут два государства ЕАЭС – Беларусь и Россия. Он заметил, что обе страны являются членами ЕБРР, поэтому банк не вправе давать оценку их действиям. 

"Что касается ЕАЭС, то мы приветствуем все интеграционные инициативы и стараемся сотрудничать с Евразийским банком развития. Но пока потенциал ЕАЭС представляется нам не полностью реализованным: на самом деле осязаемых инвестпроектов не так много", – сказал Гуриев. 

Он подчеркнул, что ЕБРР видит, как в инвестиционном плане развиваются другие интеграционные образования, и ЕАЭС пока до них далеко.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк рад любым интеграционным процессам, но пока не видит на пространстве ЕАЭС значимых инвестпроектов.

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