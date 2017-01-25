МИНСК, 26 янв – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут повышены в Беларуси с 1 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Светлана Майорова Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 26 января № 75.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 79,1 доллара до 89,5 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 43,5 до 49,2 доллара, на товарные бензины — с 23,7 до 26,8 доллара за тонну", — сказали в Совмине.

По информации правительства, пошлина на легкие, средние дистилляты составит 26,8 доллара за тонну (ранее 23,7), такой же размер пошлины предусмотрен для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись 1 января — тогда они были снижены .

Таким образом, экспортная пошлина на сырую нефть повышена практически до уровня, который применялся в до 1 января 2017 года — тогда она составляла 90,4 доллара за тонну.